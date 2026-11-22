இழப்பு! சி.எம்.டி.ஏ.,வுக்கு 8 ஆண்டுகளில் ரூ.91 கோடி... பணி நிறைவு சான்று கட்டண வசூலில் குளறுபடி
இழப்பு! சி.எம்.டி.ஏ.,வுக்கு 8 ஆண்டுகளில் ரூ.91 கோடி... பணி நிறைவு சான்று கட்டண வசூலில் குளறுபடி
ADDED : நவ 21, 2026 02:25 AM
ADDED : நவ 21, 2026 02:25 AM
சென்னை:கட்டடங்களுக்கு, பணி நிறைவு சான்று வழங்குவதற்கான கட்டணத்தை, அரசாணையின்படி
வசூலிக்காததால், சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சி குழுமமான சி.எம்.டி.ஏ.,வுக்கு,
எட்டு ஆண்டுகளில், 91.10 கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
நகர் ஊரமைப்பு சட்டப்படி, அடுக்குமாடி கட்டடங்களுக்கு, சி.எம்.டி.ஏ.,
ஒப்புதல் வழங்குகிறது. இதில், திட்ட அனுமதி அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்ட
கட்டடங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய, பணி நிறைவு சான்றிதழ்
வழங்கப்படுகிறது.
கட்டுமான பணிகளை குறித்த காலத்துக்குள் முடித்து, பணி நிறைவு சான்றிதழ்
வாங்குவதற்காக, காப்புத்தொகை வசூலிக்கப்படுகிறது.
கட்டடம் விதிகளுக்கு
உட்பட்டு இருந்தால், இத்தொகை திருப்பித் தரப்படும்.
இந்நிலையில், கட்டடங்களுக்கு பணி நிறைவு சான்றிதழ் கோரி விண்ணப்பித்தால்,
அதற்கு சதுரடிக்கு, 3 ரூபாய் வீதம் கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும் என, 2018
ஏப்., 16ல் அரசு உத்தரவிட்டது.
இது தொடர்பான அரசாணை, 2019ல் வெளியிடப்பட்ட பொது கட்டட விதிகளிலும்
சேர்க்கப்பட்டது.
இந்த அரசாணையை, நகர் ஊரமைப்பு துறையான டி.டி.சி.பி., அமல்படுத்துகிறது.
ஆனால், அதிகாரிகள் இந்த அரசாணையின்படி, சி.எம்.டி.ஏ.,வில் பணி நிறைவு
சான்றிதழுக்கு கட்டணம் வசூலிப்பதில்லை என்பதும், அதனால், பெரிய அளவில்
வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதும் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.
இது குறித்து, நகரமைப்பு வல்லுநர் ஒருவர் கூறியதாவது:
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில், சி.எம்.டி.ஏ.,வில் கட்டுமானத் திட்டங்களை
செயல்படுத்துகிறோம் என்று, 4,000 கோடி ரூபாய் நிதி காலி செய்யப்பட்டது.
இதனால், தற்போது புதிதாக எந்த திட்டத்தையும் செயல்படுத்த முடியாத அளவுக்கு,
சி.எம்.டி.ஏ., நிதி நிலைமை மோசமாகி உள்ளது.
வருவாய் இழப்பு
இதையடுத்து, இயல்பாக கிடைக்க வேண்டிய வருவாயைப் பெருக்க, தற்போதைய
அதிகாரிகள் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த வகையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட
ஆய்வில், பணி நிறைவு சான்றிதழுக்கு கட்டணம் வசூலிக்காதது தெரியவந்துள்ளது.
கடந்த 2018 - 19ம் நிதியாண்டு முதல், இந்த கட்டணம் வசூலிக்கப்படாமல்
உள்ளது. இதனால், 2025 அக்., வரை, 91.10 கோடி ரூபாய் வருவாய் இழப்பு
ஏற்பட்டுள்ளது.
இனியாவது, அந்த கட்டணத்தை வசூலித்தால் வருவாய் பெருகும் என்பதால், தற்போதைய
அதிகாரிகள், இதற்கான முடிவுகளை விரைவில் எடுப்பர் என, எதிர்பார்க்கிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.