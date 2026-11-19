சென்னை பல்கலை பேட்மின்டன் லயோலா கல்லுாரி அணி ‘சாம்பியன்’
சென்னை பல்கலை பேட்மின்டன் லயோலா கல்லுாரி அணி ‘சாம்பியன்’
UPDATED : நவ 18, 2026 04:22 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:16 PM
சென்னை: சென்னை பல்கலையின் மண்டலங்களுக்கு இடையிலான ஆண்கள் பேட்மின்டன் போட்டியில், லயோலா கல்லுாரி அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தியது.
சென்னை பல்கலையின் இரு மண்டலங்களுக்கு இடையிலான ஆடவர் பேட்மின்டன் போட்டி, எஸ்.ஏ., கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லுாரியில் நடந்தது. இப்போட்டியில் பல்வேறு கல்லுாரி அணிகள் பங்கேற்றன.
இதில், சிறப்பாக விளையாடிய லயோலா கல்லுாரி அணி, அரையிறுதியில் ‘பி’ மண்டல ஒருங்கிணைந்த அணியை எதிர்கொண்டது. ஒற்றையர் பிரிவில், லயோலாவின் மிதேஷ், நிதின் இருவரும் அடுத்தடுத்து வெற்றிகளை பதிவு செய்தனர்.
இரட்டையர் பிரிவில், மிதேஷ் - – கேஷவ் ஜோடி வெற்றி பெற்றது. இதனால், 3 – -0 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் லயோலா அணி இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியது. இறுதி போட்டியில், டி.ஜி.வைஷ்ணவ கல்லுாரி அணியுடன் மோதியது.
முதல் ஒற்றையர் பிரிவு போட்டியில், லயோலாவின் மிதேஷ் 15- – 10, 15 – -5 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் டி.ஜி.வைஷ்ணவ அணியின் ரிஷியை வீழ்த்தினார். அடுத்த போட்டியில், லயோலாவின் நிதின் 15- – 13, 17- – 15 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வைஷ்ணவ அணியின் பிரேஜனை போராடி வென்றார்.
இரட்டையர் பிரிவு போட்டியில், மிதேஷ் -– ஸ்ரீகிருஷ்ணா ஜோடி, 15- – 13, 18 – -16 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் வைஷ்ணவ அணியின் பிரேஜன் - – ஷர்வேஷ் யக்கலா ஜோடியை வீழ்த்தியது.
மூன்று போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று, 3- – 0 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் லயோலா கல்லுாரி அணி சாம்பியன் கோப்பையை தட்டிச் சென்றது.