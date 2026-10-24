மெட்ரோ ரயில்களில் பயணிப்போர் ‘லுலு’ கடை திறப்பால் அதிகரிப்பு
மெட்ரோ ரயில்களில் பயணிப்போர் ‘லுலு’ கடை திறப்பால் அதிகரிப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:09 PM
சென்னை: ஷெனாய் நகர், சென்ட்ரலில் ‘லுலு ஹைப்பர் மார்க்கெட்’ திறந்துள்ளதால், மெட்ரோ ரயில்களில் கூடுதலாக 11,000 பேர் பயணம் செய்து வருவதாக, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சென்னையில் ஏற்கனவே உள்ள இருவழி தடங்கள் மற்றும் புதிதாக சேவை தொடங்கியுள்ள பூந்தமல்லி -– வடபழனி வரை மெட்ரோ ரயில்களில் பயணிப்போரின் எண்ணிக்கையும் சேர்த்து, தினமும் 4.25 லட்சம் பேர் பயணித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், ஷெனாய் நகர், சென்ட்ரலில் லுலு ஹைப்பர் மார்க்கெட் திறந்துள்ளதால், மெட்ரோவில் பயணிப்போரின் எண்ணிக்கை, கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.
ஷெனாய்நகர் மெட்ரோவில் தினசரி பயணியர் எண்ணிக்கை, நான்கு ஆயிரத்தில் இருந்து 10 ஆயிரமாகவும், சென்ட்ரல் மெட்ரோவில் 33 ஆயிரத்தில் இருந்து 38 ஆயிரமாக அதிகரித்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.