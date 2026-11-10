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/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/பிரதான சாலைகளும் மிக குறுகலாக உள்ளதால் 4 மாவட்ட எல்லையான குன்றத்துாரில் நெரிசல்: காலத்திற்கேற்ப விரிவாக்கம் அவசியம்

பிரதான சாலைகளும் மிக குறுகலாக உள்ளதால் 4 மாவட்ட எல்லையான குன்றத்துாரில் நெரிசல்: காலத்திற்கேற்ப விரிவாக்கம் அவசியம்

பிரதான சாலைகளும் மிக குறுகலாக உள்ளதால் 4 மாவட்ட எல்லையான குன்றத்துாரில் நெரிசல்: காலத்திற்கேற்ப விரிவாக்கம் அவசியம்

UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 09, 2026 11:54 PM

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UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 09, 2026 11:54 PM

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குன்றத்துார்: சென்னை உட்பட நான்கு மாவட்டங்களுக்கு எல்லை பகுதியில் அமைந்துள்ள குன்றத்துார் தாலுகாவில், சாலைகள் மிகவும் குறுகலாக உள்ளதால், போக்குவரத்து நெரிசல் தொடர்கதையாக உள்ளது. எனவே, சாலைகளை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், சென்னை ஆகிய மாவட்ட எல்லையில், குன்றத்துார் தாலுகா அமைந்துள்ளது.

நான்கு மாவட்டங்களை இணைக்கும் பிரதான சாலைகள், குன்றத்துார் தாலுகா வழியாக செல்கின்றன. இந்த சாலைகள் குறுகலாக உள்ளதால் போக்குவரத்து நெரிசல் தொடர்கதையாக உள்ளது. மேலும், வண்டலுார் – மீஞ்சூர் வெளிவட்ட சாலையும், குன்றத்துார் தாலுகா வழியாக செல்கிறது.

இதுகுறித்து, குன்றத்துார் தாலுகா மக்கள் கூறியதாவது:

பிரசித்தி பெற்ற குன்றத்துார் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவில், மாங்காடு காமாட்சி அம்மன் கோவில், குன்றத்துார் தாலுகாவிற்கு அடையாளமாக உள்ளன. இக்கோவில்களுக்கு, தினமும் தமிழகம் முழுதும் இருந்தும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.

குன்றத்துார் அருகே திருமுடிவாக்கம், ‘சிட்கோ’ தொழிற்பேட்டை, ஒரகடத்தில் ‘சிப்காட்’ தொழிற்பூங்கா அமைந்துள்ளது. இதனால், தொழிற்சாலை வாகனங்களும் குன்றத்துார் தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட சாலைகளை பயன்படுத்துகின்றன.

சென்னை விமான நிலையத்தின் பின்புற பகுதியான கொளப்பாக்கம், கெருகம்பாக்கம் பகுதி, இந்த தாலுகாவில் உள்ளன. வண்டலுார் அடுத்த கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தின் அருகே ஆதனுார், மாடம்பாக்கம், காவனுார் ஆகிய ஊராட்சிகள் குன்றத்துார் தாலுகாவில் உள்ளன.

மக்கள் தொகை வேகமாக அதிகரித்து வரும் நிலையில், எதிர்கால போக்குவரத்தை கருத்தில் வைத்து, இந்த பகுதிகளுக்கு செல்லும் சாலைகளை விரிவாக்கம் செய்தால், வாகன ஓட்டிகள் எளிதாக சென்று வரமுடியும்.

எனவே, குன்றத்துார் தாலுகாவில், சென்னையை ஓட்டியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள சாலைகளை விரிவாக்கம் செய்ய நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டிய சாலைகள்


  ↓கெருகம்பாக்கம்- – கொளப் பாக்கம் – -மணப்பாக்கம் சாலை
  ↓மாங்காடு- – பட்டூர் – -மவுலிவாக்கம் சாலை
  ↓மாங்காடு – லட்சுமிபுரம் – மலையம்பாக்கம் சாலை
  ↓மாங்காடு – -கொழுமணிவாக்கம் -வெளிவட்ட இணைப்பு சாலை
  ↓மலையம்பாக்கம் – அகரமேல் சாலை
  ↓குன்றத்துார்- நத்தம் – -திருமுடிவாக்கம் சாலை
  ↓திருமுடிவாக்கம்- – திருநீர்மலை சாலை
  ↓சோமங்கலம் – -பூந்தண்டலம் -புதுப்பேடு சாலை
  ↓மணிமங்கலம்- – வரதராஜபுரம் – -முடிச்சூர் சாலை
  ↓மணிமங்கலம் – கரசங்கால் சாலை
  ↓கரசங்கால் -– ஆதனுார் – -மாடம்பாக்கம் சாலை
  ↓நடுவீரப்பட்டு – மணிமங்கலம் சாலை
  ↓பழந்தண்டலம் – -திருமுடிவாக்கம் சாலை
  ↓படப்பை- – ஒரத்துார்- – காவனுார் சாலை
  ↓படப்பை- – -புஷ்பகிரி சாலை
  ↓ஒரத்துார்- – நீலமங்கலம்- – மாடம்பாக்கம் சாலை
  ↓அமரம்பேடு – காட்டரம்பாக்கம் சாலை



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