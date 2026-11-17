நீதிபதியின் எச்சரிக்கையை அடுத்து விசாரணை: மனைவியுடன் தி.நகர் 'மாஜி' எம்.எல்.ஏ., ஆஜர்
நீதிபதியின் எச்சரிக்கையை அடுத்து விசாரணை: மனைவியுடன் தி.நகர் 'மாஜி' எம்.எல்.ஏ., ஆஜர்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:38 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:36 PM
சென்னை: 'சொத்து குவிப்பு வழக்கு விசாரணைக்கு மனைவியுடன் நேரில் ஆஜராக வேண்டும்' என்ற நீதிமன்ற எச்சரிக்கையை தொடர்ந்து, அ.தி.மு.க., முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., சத்யா, அவரது மனைவி ஜெயசித்ராவுடன், இன்று (நவ.,16) சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்.
கடந்த 2016 முதல் 2021 வரையிலான அ.தி.மு.க., ஆட்சியில், தி.நகர் தொகுதி அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ.,வாக இருந்தவர் சத்யநாராயணன் என்கிற சத்யா. இந்த காலகட்டத்தில் வருமானத்திற்கு அதிகமாக, 9.41 கோடி ரூபாய் சொத்து சேர்த்ததாக, அவர் மற்றும் அவரது மனைவி ஜெயசித்ராவுக்கு எதிராக, லஞ்ச ஒழிப்பு துறை, 2023ல் வழக்கு பதிவு செய்தது.
இந்த வழக்கு, சென்னை மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள, எம்.பி., மற்றும் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது.
இவ்வழக்கில் இருந்து, தங்களை விடுவிக்க கோரிய மனுவை, சத்யாவும் ஜெயசித்ராவும் தனித்தனியே தாக்கல் செய்தனர். ஆனால், மனு மீதான விசாரணைக்கு இருவரும் முறைாக, ஆஜராகாமல் இருந்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், கடந்த 13ம் தேதி இம்மனுவை விசாரித்த சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி என்.லோகேஷ்வரன், 'இரு தரப்பு வாதத்திற்காக மனைவியுடன், வரும் 16ம் தேதி நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகும்படி சத்யாவிடம் தெரிவித்தார். ஆஜராக தவறினால், ஜாமினில் வெளிவர முடியாத 'வாரன்ட்' பிறப்பிக்க நேரிடும்' என, எச்சரித்தார்.
இதையடுத்து, இந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, சத்யா மற்றும் மனைவி ஜெயசித்ரா இருவரும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகினர். ஆனால், நீதிபதி என்.லோகேஷ்வரன் இன்று விடுப்பு எடுத்ததால், வழக்கு 19ம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டது.