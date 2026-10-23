பெண்ணிடம் ரூ.15 லட்சம் மோசடி தப்பிய ‘மாஜி’ எஸ்.எஸ்.ஐ., கைது
பெண்ணிடம் ரூ.15 லட்சம் மோசடி தப்பிய ‘மாஜி’ எஸ்.எஸ்.ஐ., கைது
ADDED : அக் 22, 2026 09:23 PM
மயிலாப்பூர்: பெண்ணிடம், 15 லட்சம் ரூபாய் பெற்று மோசடி செய்த வழக்கில், விசாரணைக்கு ஆஜராகாத, ராஜி, 62, என்ற முன்னாள் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளரை, மயிலாப்பூர் போலீசார் இன்று (அக்.,22) கைது செய்தனர்.
புளியந்தோப்பு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜி. கடந்த, 2022ம் ஆண்டு, மயிலாப்பூர் காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றியபோது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த விவாகரத்தான பெண்ணுடன் பழகி வந்தார்.
அவரிடம் இருந்து 15 லட்சம் ரூபாய் பெற்றார். ஆனால் அப்பணத்தை, திருப்பி தரவில்லை.
பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் புகாரையடுத்து, வழக்கு பதிவு செய்த மயிலாப்பூர் போலீசார், சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் ராஜியை கைது செய்தனர். பின் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டார்.
இந்த வழக்கு விசாரணை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் நடந்துவந்த நிலையில், ஜாமினில் வெளியே வந்தவர் தலைமறைவானார்.
விசாரணைக்கு ஆஜராகாததால், நீதிமன்றம் பிடியாணை பிறப்பித்தது. இந்நிலையில் ராஜியை இன்று, போலீசார் கைது செய்தனர்.
நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டபோது அவருக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் ஏற்பட்டதால், நீதிமன்ற உத்தரவின்படி ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். உடல்நிலை சரியானதை அடுத்து, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.