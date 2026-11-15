மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் சாலை வாக்காளர் பட்டியலிலும் மாற்றம்
மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் சாலை வாக்காளர் பட்டியலிலும் மாற்றம்
UPDATED : நவ 14, 2026 09:19 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:12 PM
சேலையூர்: தாம்பரம் – வேளச்சேரி சாலைக்கு, மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் சாலை என, தமிழக அரசு பெயர் சூட்டியதைத் தொடர்ந்து, வரைவு வாக்காளர் பட்டியலிலும் புதிய பெயர் இடம்பெற்றுள்ளது. இதற்கு, கிழக்கு தாம்பரம் பகுதி வாக்காளர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
மரணத்திற்குப் பின், நாட்டின் உயரிய, அமைதிக்கான விருதான, ‘அசோக சக்ரா’ பெற்றவர், மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன்.
அவரது தியாகத்தைப் போற்றும் வகையில், தாம்பரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட கிழக்கு தாம்பரம் ரயில் நிலையம் முதல் வேளச்சேரி வரையிலான சாலைக்கு, ‘மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் சாலை’ என, கடந்த ஜூன் மாதம், தமிழக அரசு பெயர் சூட்டியது.
இந்நிலையில், சாலையின் பெயர் மாற்றத்தை அரசு ஆவணங்களிலும் பதிவேற்ற வேண்டும் என, கோரிக்கை எழுந்தது.
தாம்பரம் சட்டசபை தொகுதிக்கு உட்பட்ட 128வது பாகத்தில், வாக்காளர் பட்டியலில், வேளச்சேரி சாலை என்ற பெயர் இடம்பெற்றிருந்தது. இதை மாற்றி புதிய பெயரை இடம்பெறச் செய்யக் கோரி, தாம்பரம் மாநகராட்சி 63வது வார்டு தி.மு.க., கவுன்சிலர் ஜோதிகுமார், மாநில தேர்தல் ஆணையத்திடம் மனு அளித்திருந்தார்.
இதைத்தொடர்ந்து, கடந்த 12ல் வெளியிடப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில், வேளச்சேரி சாலை என்பது மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் சாலை என மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதற்கு அப்பகுதி வாக்காளர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர்.