மறுமணம் செய்வதாக கூறி பெண்ணிடம் நகை, பணம் பெற்று ஏமாற்றியவர் கைது
மறுமணம் செய்வதாக கூறி பெண்ணிடம் நகை, பணம் பெற்று ஏமாற்றியவர் கைது
UPDATED : நவ 18, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:26 PM
சிட்லப்பாக்கம்: கணவரைப் பிரிந்து வாழும் பெண்ணை மறுமணம் செய்துகொள்வதாகக் கூறி, பாலியல் உறவு கொண்டு, நகை மற்றும் பணம் பெற்று ஏமாற்றியதாக, ராஜீவ், 35, என்பவரை மகளிர் போலீசார் கைது செய்தனர்.
மதுரையைச் சேர்ந்த 31 வயது பெண்ணுக்கு திருமணமாகி எட்டு ஆண்டுகள் ஆகின்றன; ஒரு குழந்தை உள்ளது. கணவன், மனைவி இடையே ஏற்பட்ட பிரச்னையால், கடந்த ஓராண்டாக கணவரை பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறார். மதுரையில் பெற்றோர் வீட்டில் இருந்தபோது, கணவரிடம் இருந்து விவாகரத்து நோட்டீஸ் வந்துள்ளது.
இதையடுத்து, சென்னைக்கு வந்த அந்தப் பெண், வேளச்சேரியில் உள்ள பெண்கள் விடுதியில் தங்கி, போரூரில் உள்ள தனியார் பெண்கள் விடுதியில் உதவியாளராகப் பணிபுரிகிறார். மறுமணம் செய்துகொள்ள முடிவு செய்த அவர், நான்கு மாதங்களுக்கு முன் தமிழ் மேட்ரிமோனியில் தன் விபரங்களைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
இதையடுத்து, செம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த ராஜீவ், 35, என்பவர் அவரைத் தொடர்புகொண்டு, மறுமணம் செய்துகொள்வதாகவும், குழந்தையை நன்றாகப் பார்த்துக் கொள்வதாகவும் கூறியுள்ளார். இருவரும் தொடர்ந்து மொபைல் போனில் பேசி வந்ததுடன், மேடவாக்கத்தில் உள்ள விடுதியில் இரண்டு முறை சந்தித்துள்ளனர்.
கடந்த மாதம் 28ம் தேதி, மேடவாக்கத்தில், தனியார் விடுதியில் சந்தித்தபோது, விவாகரத்து பெற்றுத் தருவதாகவும், நன்றாகப் பார்த்துக் கொள்வதாகவும் கூறி, அந்தப் பெண்ணுடன் ராஜீவ் பாலியல் உறவு கொண்டுள்ளார். மேலும், அவரிடம் இருந்து நகை, பணம் பெற்றதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், கடந்த 13ம் தேதி முதல் ராஜீவின் மொபைல் போன் அணைக்கப்பட்டிருந்ததால், தான் ஏமாற்றப்பட்டதாகக் கூறி அந்தப் பெண், சேலையூர் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் நேற்று முன்தினம் அளித் புகார்படி, போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து, ராஜீவை நேற்று கைது செய்தனர்.