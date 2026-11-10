‘பிரீமியம் கிரெடிட் கார்டு’ தருவதாக ரூ.17.60 லட்சம் ‘லபக்’கிய நபர் கைது
‘பிரீமியம் கிரெடிட் கார்டு’ தருவதாக ரூ.17.60 லட்சம் ‘லபக்’கிய நபர் கைது
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:28 PM
சென்னை: பிரீமியம் கிரெடிட் கார்டு தருவதாக ஆசைகாட்டி, நுங்கம்பாக்கம் நபரிடம் 17.60 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த அபுல் உசேன் ஷேக், 26 என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
நுங்கம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்தவர் கீர்த்திவாசன், 34. இவர், கிழக்கு மண்டல சைபர் கிரைம் காவல் நிலையத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்து இருந்தார்.
அதில் குறிப்பிட்டிருந்ததாவது:
கடந்த ஏப்., 23ம் தேதி, என் மொபைல் போனில் தொடர்பு கொண்டு பேசிய நபர், உங்களது கிரெடிட் ஸ்கோர் அடிப்படையில், ‘பிரீமியம்’ கிரெடிட் கார்டு பெற நீங்கள் தகுதியானவர்; நிறைய சலுகைகள் உள்ளது என ஆசை வார்த்தை கூறினார்.
பின், ‘வாட்ஸாப்’ எண்ணில் ‘லிங்க்’ ஒன்றை அனுப்பி, அதில் வங்கி கணக்கு உள்ளிட்ட விபரங்களை பூர்த்தி செய்யும்படி கூறினார்.
மறுநாள் என் வீட்டிற்கு ஒரு மொபைல் போனை அனுப்பி, அதில் தன்னுடைய சிம் கார்டை பொருத்துமாறு கூறினார்.
அதன்படி சிம்கார்டு பொருத்தியவுடன், வங்கி கணக்கில் இருந்த, 10 லட்சம் ரூபாயும், கிரெடிட் கார்டை பயன்படுத்தி, 7.60 லட்சம் ரூபாயும், ‘ஆன்லைன்’ வாயிலாக பணபரிவர்த் தனை செய்துள்ளார்.
மோசடியில் ஈடுபட்டவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், இழந்த பணத்தை மீட்டு தர வேண்டும்.
இவ்வாறு புகாரில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
போலீசாரின் விசாரணையில், மோசடியில் ஈடுபட்டது மேற்கு வங்கத்தைச் சேர்ந்த அபுல் உசேன் ஷேக், 26 என்பது தெரியவந்தது.
அங்கு சென்ற போலீசார், அவரை பிடித்து அம்மாநில முர்ஷிதாபாத் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, உரிய சட்ட நடவடிக்கைக்கு பின், சென்னைக்கு அழைத்து வந்தனர்.
இங்கு நேற்று, சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, சிறையில் அடைத்தனர்.