கணவர் துாக்கிட்டு இறந்ததாக நாடகம் :பிரேத பரிசோதனையால் மனைவி கைது
கணவர் துாக்கிட்டு இறந்ததாக நாடகம் :பிரேத பரிசோதனையால் மனைவி கைது
UPDATED : நவ 21, 2026 04:57 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:54 PM
விருகம்பாக்கம்: விருகம்பாக்கத்தில், கணவர் ஓசுரன், 34, துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாக நாடகமாடிய நிலையில், பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை முடிவால், அவர் கொலை செய்யப்பட்டிருப்பது உறுதியானது. போலீசாரின் தீவிர விசாரணைக்கு பின், மனைவி ஹேமாவதி, 25, கைது செய்யப்பட்டார்.
விருகம்பாக்கம், காந்தி நகரைச் சேர்ந்தவர் ஓசுரன், 34. இவரது மனைவி ஹேமாவதி, 25. காதலித்து திருமணம் செய்த இவர்களுக்கு 5 வயதில் மகன் உள்ளார்.
கடந்த 12ம் தேதி, வீட்டில் துாக்கிட்டு ஓசுரன் தற்கொலை கொண்டதாக, விருகம்பாக்கம் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. முன்னதாக அங்கு வந்த, '108' ஆம்புலன்ஸ் வாகன மருத்துவ உதவியாளர்கள் பரிசோதனையில் அவர் இறந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது.
போலீசார் விசாரணையில், மது குடிக்க பணம் கேட்டு ஓசுரன் தகராறு செய்ததாகவும், தர மறுத்ததால் ஆத்திரத்தில் அவர், துாக்கிட்டு கொண்டதாகவும், அவரது மனைவி ஹேமாவதி தெரிவித்தார்.
ஓசுரனின் உடலை மீட்ட போலீசார், பிரேத பரிசோதனைக்காக கே.கே.நகர் இ.எஸ்.ஐ., மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். தொடர்ந்து சந்தேக மரணம் என வழக்கு பதிந்தனர்.
இந்நிலையில், ஓசுரன் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில், 'எலும்பு முறிவால் நுரையீரலில் காயம் ஏற்பட்டு, ரத்தக் கசிவு காரணமாக அவர் உயிரிழந்திருக்கலாம்' என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து போலீசார், ஹேமாவதியிடம் மீண்டும் விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது, மது குடிக்க பணம் கேட்டு தகராறு செய்ததால், ஆத்திரத்தில் காலால் மிதித்தும், துப்பட்டாவால் கழுத்தை இறுக்கியும் ஓசுரனை கொலை செய்ததை, அவரது மனைவி ஹேமாவதி ஒப்புக்கொண்டார். போலீசார், ஹேமாவதியை நேற்று கைது செய்தனர்.