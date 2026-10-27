/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநரிடம் போன் திருடியவர் கைது
ADDED : அக் 26, 2026 10:13 PM
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ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநரிடம் போன் திருடியவர் கைது
திருவல்லிக்கேணி: விருதுநகர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் வீரபாண்டி, 26. இவர், சேப்பாக்கம் பகுதியில் விடுதியில் தங்கி ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநராக பணிபுரிகிறார். கடந்த 24ம் தேதி இரவு வாலாஜா சாலையில் உள்ள, ‘டாஸ்மாக்’ கடைக்கு சென்றுவிட்டு திரும்பியபோது, அவரது மொபைல்போன் திருடுபோனது. விசாரித்த திருவல்லிக்கேணி போலீசார், திருட்டில் ஈடுபட்ட, கொருக்குப்பேட்டையைச் சேர்ந்த லட்சுமணன், 24 என்பவரை நேற்று கைது செய்தனர்.