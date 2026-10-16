/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ரயிலில் பணம் திருடியவர் சிக்கினார்
ADDED : அக் 16, 2026 01:29 AM
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கொருக்குப்பேட்டை: ஆந்திராவைச் சேர்ந்த அசோக்குமார் ரெட்டி, 32, தனியார் நிறுவன மேலாளர். காக்கிநாடாவில் இருந்து சென்னை எழும்பூர் நோக்கி சென்ற ‘சர்க்கார்’ விரைவு ரயிலில், கடந்த 7ல் பயணித்தார்.
கொருக்குப்பேட்டை அருகே ரயில் வந்தபோது, அவரது பையில் இருந்து 9.26 லட்சம் ரூபாய் திருடுபோனது. விசாரித்த ரயில்வே போலீசார், இத்திருட்டில் ஈடுபட்ட செங்கல்பட்டை சேர்ந்த கோபால், 31, என்பவரை, நேற்றிரவு கைது செய்தனர். 6.26 லட்சம் ரூபாயை மீட்டனர்.