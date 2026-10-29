சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறல் :வாலிபருக்கு 20 ஆண்டு சிறை
சிறுமியிடம் பாலியல் அத்துமீறல் :வாலிபருக்கு 20 ஆண்டு சிறை
UPDATED : அக் 28, 2026 10:54 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:07 PM
கோயம்பேடு:சிறுமியை கடத்தி சென்று அத்துமீறய வாலிபருக்கு, 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
கோயம்பேடு காவல் மாவட்டத்தில் வசித்த, 17 வயது சிறுமி, கடந்த 2021ல் கடத்தப்பட்டு பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளானார். திருமங்கலம் மகளிர் போலீசாரின் விசாரணையில், விழுப்புரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மணிகண்டன் என்பவர், அத்துமீறலில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்தது.
அவரை 'போக்சோ' சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்தனர். பின் கோயம்பேடு மகளிர் காவல் நிலையத்திற்கு வழக்கு மாற்றப்பட்டது. விசாரணை முடிந்து, சென்னை அல்லிக்குளம் வளாகத்தில் உள்ள மகளிர் நீதிமன்றத்தில், குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
விசாரணைக்கு ஆஜராகாமல் தலைமறைவான மணிகண்டனுக்கு, கடந்தாண்டு நவ., 26ல் பிடியாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. கடந்த ஜூன் 6ம் தேதி பிடியாணை நிறைவேற்றப்பட்டு, அவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பிரபாகரன், 'மணிகண்டன் மீதான குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டதால், 'போக்சோ' சட்டப் பிரிவின் கீழ் 20 ஆண்டுகள் சிறை மற்றும் 5,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்தார்.