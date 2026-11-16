மது தகராறில் காயமடைந்தவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு
மது தகராறில் காயமடைந்தவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழப்பு
UPDATED : நவ 15, 2026 09:40 PM
ADDED : நவ 15, 2026 09:36 PM
கூடுவாஞ்சேரி: கூடுவாஞ்சேரி அருகே மதுக்கடையில் ஏற்பட்ட தகராறில் தாக்கப்பட்டதாக கூறப்படும் தனியார் நிறுவன ஊழியர், சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். அவர் அடித்துக் கொலை செய்யப்பட்டாரா என போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கூடுவாஞ்சேரி அடுத்த தைலாவரம், புவனேஸ்வரி அம்மன் நகர், எம்.ஜி.ஆர்., தெருவைச் சேர்ந்தவர் குமார், 42. இவர், சிங்கப்பெருமாள் கோவில் அடுத்த மகேந்திரா சிட்டியில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில், ‘ஹவுஸ் கீப்பிங்’ பணியாற்றி வந்தார். இவரது மனைவி தேவி, 38. தம்பதிக்கு மூன்று மகள்கள், ஒரு மகன் உள்ளனர்.
மது அருந்தும் பழக்கம் இருந்த குமார், கடந்த 3ம் தேதி, தைலாவரத்தில் உள்ள அரசு டாஸ்மாக் கடையில் மது அருந்தியபோது, அங்கிருந்த இருவருடன் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. அப்போது, அவர்களில் ஒருவர் குமாரின் உயிர் நாடியில் எட்டி உதைத்து கீழே தள்ளியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த அவரை, மனைவி மற்றும் உறவினர்கள் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
இதுகுறித்து கூடுவாஞ்சேரி போலீசார் விசாரித்து வந்தனர். சிகிச்சை முடிந்து கடந்த 9ம் தேதி குமார் வீடு திரும்பிய நிலையில், அவருக்கு திடீரென கை, கால்கள் செயலிழந்தன. இதையடுத்து, ஆந்திராவுக்கு அழைத்துச் சென்று நாட்டு வைத்தியம் பார்த்துள்ளனர்.
பின், கடந்த 13ம் தேதி சென்னை கே.கே.நகரில் உள்ள இ.எஸ்.ஐ., மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட குமார், நேற்று முன்தினம் இரவு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.
வழக்குப்பதிவு செய்த கூடுவாஞ்சேரி போலீசார், தகராறில் தாக்கப்பட்டதால் குமார் உயிரிழந்தாரா அல்லது தவறி விழுந்ததில் ஏற்பட்ட காயங்களால் உயிரிழந்தாரா என பல்வேறு கோணங்களில் விசாரித்து வருகின்றனர்.