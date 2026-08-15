தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ மனைவியை தவறாக பேசியதால் ஆத்திரம் நண்பரை வெட்டி கொலை செய்த வாலிபர்

மனைவியை தவறாக பேசியதால் ஆத்திரம் நண்பரை வெட்டி கொலை செய்த வாலிபர்

மனைவியை தவறாக பேசியதால் ஆத்திரம் நண்பரை வெட்டி கொலை செய்த வாலிபர்

ADDED : ஆக 14, 2026 08:53 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 14, 2026 08:53 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

திருவள்ளூர்: மனைவியின் நடத்தையைப் பற்றி தவறாக பேசியதால் ஆத்திரமடைந்த வாலிபர், கத்தியால் வெட்டி நண்பனை கொலை செய்தார்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், கும்மிடிப்பூண்டி அருகே சாணாபுத்துார் கிராமத்தில் வசித்தவர் ரஞ்சன், 18; பிளஸ் 2 முடித்து, கல்லுாரியில் சேர காத்திருந்தார்.

இந்நிலையில், சாணாபுத்துாரில் வயல்வெளியில் உள்ள சமாதி ஒன்றின் மீது, தலை மற்றும் கையில் வெட்டு காயங்களுடன், ரஞ்சன் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார். பாதிரிவேடு போலீசார் உடலை கைப்பற்றி, பொன்னேரி அரசு பொது மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.

போலீசார் விசாரணையில், அதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த காமேஷ், 22, என்பவர், ரஞ்சனை வெட்டி கொலை செய்தது தெரியவந்தது. போலீசார் அவரை, கைது செய்து விசாரித்தனர்.

விசாரணைக்கு பின் போலீசார் கூறியதாவது:

கும்மிடிப்பூண்டி அருகே சித்துார்நத்தம் கிராமத்தில், பூட்டிய தனியார் தொழிற்சாலை பின்புறமாக ஒரு கும்பல் நுழைந்து, அங்கிருந்த காவலாளியை தாக்கி, 4 லட்சம் ரூபாய் பொருட்களை திருடியது.

இந்த கும்பலில் ஒருவரான ரஞ்சனும், காமேஷும் நெருக்கிய நண்பர்கள். இதில் காமேஷ், சமூக வலைதளம் மூலம் பழகிய பெண்ணை, சில நாட்களுக்கு முன் காதல் திருமணம் செய்தார்.

சம்பவ நாளன்று, சாணாபுத்துார் பகுதியில் இருவரும் மது அருந்தினர். அப்போது, காமேஷின் மனைவியின் நடத்தையைப் பற்றி, ரஞ்சன் தவறாக பேசியுள்ளார். இதனால் இருவருக்கும் இடையே கைகலப்பு ஏற்பட்டது. இதில் காமேஷ் ஆத்திரமடைந்து, ரஞ்சனை வெட்டி கொலை செய்தார்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

காமேஷை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய போலீசார், புழல் சிறையில் அவரை அடைத்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us