UPDATED : நவ 16, 2026 08:32 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:32 PM
சென்னை: ஆட்டோவில் 40 கிலோ கஞ்சா கடத்தி சிக்கிய, செங்குன்றத்தைச் சேர்ந்த செல்வம், 55 என்பவருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
செங்குன்றம், லுார்து மாதா கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் செல்வம். இவர், 2023 மார்ச் 20ம் தேதி, ஆட்டோவில் கஞ்சா கடத்தி, சாந்தோம் விளையாட்டு திடல் எதிரே கடற்கரை சாலையில் விற்பனை செய்வது வருவதாக, பட்டினப்பாக்கம் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அப்பகுதியில் சோதனை மேற்கொண்ட போலீசார், ஆட்டோவில் இரண்டு மூட்டைகளில் இருந்த 40 கிலோ கஞ்சாவுடன் செல்வத்தை கைது செய்தனர்.
இந்த வழக்கு, சென்னனை போதைப் பொருள் தடுப்பு சட்ட வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது.
வழக்கு விசாரணை நிறைவு பெற்ற நிலையில், நீதிபதி எஸ்.கோவிந்தராஜன் பிறப்பித்த உத்தரவு, ‘‘செல்வம் மீதான குற்றச்சாட்டுகள், சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன. அவருக்கு 10 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் தண்டனையும், ஒரு லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்படுகிறது. அபாரதத்தை செலுத்தத் தவறினால், கூடுதலாக மூன்று மாதம் சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.