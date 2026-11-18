ஏலச்சீட்டு நடத்தி ரூ.54.62 லட்சம் மோசடி: கும்மிடிப்பூண்டி நபருக்கு 2 ஆண்டு சிறை
ஏலச்சீட்டு நடத்தி ரூ.54.62 லட்சம் மோசடி: கும்மிடிப்பூண்டி நபருக்கு 2 ஆண்டு சிறை
UPDATED : நவ 15, 2026 07:38 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:30 PM
சென்னை: ஏலச்சீட்டு நடத்தி 13 பேரிடம் 54.62 லட்சம் ரூபாய் வசூலித்து, மோசடி செய்த கும்மிடிப்பூண்டியைச் சேர்ந்த நந்தகோபால், 65, என்பவருக்கு, இரண்டாண்டு சிறை தண்டனை விதித்து, எழும்பூர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியைச் சேர்ந்தவர் நந்தகோபால், 65. இவர் ஏலச் சீட்டில் நடத்தி வந்துள்ளார். அதிக லாபம், அட்டகாசமான பரிசு என விளம்பரம் செய்துள்ளார்.
கடந்த 1994 முதல் 2004 ஆண்டு வரையிலான காலக் கட்டத்தில், சென்னை அண்ணாநகரைச் சேர்ந்த சுரேஷ், அனுராதா உட்பட 13 பேரிடம், 54.62 லட்சம் ரூபாய் பணம் வசூலித்துள்ளார்.
சீட்டு முடிந்து நிலையில் உரிய நபர்களுக்கு பணத்தை திருப்பிச் செலுத்தாமல், மோசடி செய்துள்ளார்.
இது குறித்து, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், 2007ல் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.
இந்த வழக்கு, எழும்பூர் 31வது பெருநகர குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் நடந்து வந்தது.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி நீதிபதி எஸ்.சுப்பிரமணி, ''அரசு தரப்பில் தாக்கல் செய்த ஆணவங்கள் மற்றும் சாட்சியங்களை பரிசீலனை செய்ததில், நந்தகோபால் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபிக்கப்பட்டு உள்ளது. எனவே, அவருக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது,'' என உத்தரவிட்டார்.