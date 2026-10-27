பெண்ணிடம் செயின் பறித்த நபர் கைது

UPDATED : அக் 26, 2026 09:38 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:36 PM
ஆதம்பாக்கம்: ஆதம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணிடம் செயின் பறித்த, அத்திப்பட்டைச் சேர்ந்த ராஜேஷ் ராஜா, 46, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
சென்னை, ஆதம்பாக்கம், கூட்ஷெட் தெருவைச் சேர்ந்தவர் தேன்மொழி, 34; தனியார் நிறுவன மேலாளர். கடந்த, 17ம் தேதி இரவு பணி முடித்து, வீட்டிற்கு அருகில் வந்து கேட்டை திறக்கும்போது, மர்ம நபர் ஒருவர் கத்தியை காட்டி மிரட்டி, அவர் அணிந்திருந்த செயினை பறித்தார்.
அவருடன் போராடியதில், 14 கிராம் செயினில், 4 கிராம் தனியாக அறுந்தது. அதனுடன் அந்த நபர் தப்பி சென்றார். இது குறித்த புகாரின்படி, ஆதம்பாக்கம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்தனர்.
இதில், செயின் பறிப்பில் ஈடுபட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் அத்திப்பட்டு பகுதியை சேர்ந்த ராஜேஷ் ராஜா, 46, என்பது தெரியவந்தது. நேற்று அவரை கைது செய்த போலீசார், பறிக்கப்பட்ட 4 கிராம் செயினில் 2.5 கிராம் செயின் துண்டை மீட்டனர்.
ராஜேஷ் ராஜா மீது, ஏற்கனவே, கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட மூன்று வழக்குகள் உள்ளன. அவரை கைது செய்த போலீசார், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.