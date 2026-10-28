கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் பயணியிடம் போன் பறித்தவர் சிக்கினார்
கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் பயணியிடம் போன் பறித்தவர் சிக்கினார்
UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:24 PM
கோயம்பேடு: கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மொபைல்போன் பறிப்பு, வழிப்பறி உள்ளிட்ட குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்ட நான்கு போலீசார் கைது செய்தனர். மூவரை தேடி வருகின்றனர்.
முகப்பேர் கிழக்கு, புகழேந்தி சாலையைச் சேர்ந்தவர் பிரதீப், 41; ஆட்டோ ஓட்டுநர். கடந்த 25ம் தேதி கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் அருகே நின்றிருந்தார். அங்கு வந்த நால்வர் கும்பல், அவரை மிரட்டி மொபைல்போன், 600 ரூபாயை பறித்துச் சென்றது. இது குறித்த புகாரை அடுத்து விசாரித்த கோயம்பேடு பேருந்து நிலைய போலீசார், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், திருவாத்துாரைச் சேர்ந்த பூவரசன், 29, என்பவரை நேற்று முன்தினம் கைது செய்து, மொபைல்போனை மீட்டனர். தலைமறைவாக உள்ள மூவரை தேடி வருகின்றனர்.
இதேபோல், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நாஞ்சூரைச் சேர்ந்தவர் குமார், 54; விவசாயி . செப்., 16ம் தேதி வேலை தொடர்பாக சென்னை வந்தார். வேலை முடிந்து, கோயம்பேடு 100 அடி சாலையில் உள்ள திருமண மண்டபத்தில் இரவு துாங்கினார். அப்போது, மர்ம நபர் ஒருவர் குமாரின் மொபைல் போனை திருடினார். அவரை பிடிக்க முயன்றபோது, கத்தியை காட்டி மிரட்டி தப்பினார். விசாரித்த கோயம்பேடு பேருந்து நிலைய போலீசார், திருட்டில் ஈடுபட்ட திருவல்லிக்கேணி மாட்டான்குப்பத்தைச் சேர்ந்த முகமது காஜா மொய்தீன், 24, என்பவரை, நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.
* மேலும், திருவல்லிக்கேணி, நடேசன் சாலையைச் சேர்ந்தவர் சையது அஸ்லம், 26; மென் பொறியாளர். கடந்த 25ம் தேதி மாலை திருவல்லிக்கேணி நெடுஞ்சாலையில் நடந்து சென்றபோது, இருவர் வழிமறித்துத் தாக்கி, மொபைல்போனை பறித்துச் சென்றனர். விசாரித்த ஜாம்பஜார் போலீசார், வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட ராயப்பேட்டையைச் சேர்ந்த சரவணன், 21, பெருமாள், 28, ஆகியோரை நேற்று கைது செய்து, ஒரு மொபைல்போனை பறிமுதல் செய்தனர்.