நேபாள நபர் படுகொலை மெரினா அருகே பரபரப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 06:22 PM
சென்னை: மெரினா அருகே, நேபாளம் வாலிபர் கல்லால் அடித்துக் கொல்லப்பட்டது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
அண்ணாசதுக்கம் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட மெரினா, கல்லுக்குட்டை கடற்கரை பகுதியில், நேற்று காலை வாலிபர் ஒருவர் ரத்தக்காயங்களுடன் இறந்து கிடந்தார்.
அவ்வழியாக சென்றவர்கள், காவல் கட்டுப்பாட்டறைக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். அண்ணாசதுக்கம் காவல் நிலைய போலீசார் சம்பவ விரைந்து, உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக ஓமந்துாரார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர். இறந்தவர் நோபாளம் நாட்டைச் சேர்ந்த ஸ்ரீராம் சகா, 27 என்பதும், சென்னை விருகம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள ஹோட்டலில் வேலை பார்த்து வந்ததும் தெரியவந்தது.
முதற்கட்ட விசாரணையில் கல்லால் அடித்து கொல்லப்பட்டது தெரிய வந்துள்ளது. மது அருந்தும்போது ஏற்பட்ட தகராறில் கொல்லப்பட்டாரா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.