தோல் ஆடை குடோனில் பயங்கர தீ ரூ. 8 கோடி பொருட்கள் நாசம்
தோல் ஆடை குடோனில் பயங்கர தீ ரூ. 8 கோடி பொருட்கள் நாசம்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 12:00 AM
சென்னை: பம்மல், நாகல்கேணியில் தனியார் தோல் ஆடை ஏற்றுமதி நிறுவனத்தின் குடோனில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில், ஏற்றுமதிக்குத் தயாராக இருந்த, 8 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தோல் ஆடைகள் மற்றும் பொருட்கள் தீயில் எரிந்து நாசமானது.
பல்லாவரம் அடுத்த பம்மல், நாகல்கேணி பகுதியில் தனியார் தோல் ஆடை ஏற்றுமதி நிறுவனம் செயல்படுகிறது. இங்கு 100 க்கும் மேற்பட்டோர் பணிபுரிகின்றனர். தோலால் ஆன கோட்கள் தயாரிக்கப்பட்டு, அவற்றை பெட்டிகளில் அடைத்து ஏற்றுமதிக்கு தயாராக்கும் பணிகளும் இங்கு நடக்கின்றன.
நேற்று இரவு பணியை முடித்துவிட்டு குடோனை ஊழியர்கள் பூட்டிச் சென்றனர். இரவு 7:30 மணிக்கு குடோனின் ஒரு பகுதியில் திடீரென தீப்பற்றியது. அடுத்த சில நிமிடங்களில் தீ மளமளவென குடோன் முழுவதும் பரவி எரியத்தொடங்கியது. இதையடுத்து, கிண்டி, பரங்கிமலை உள்ளிட்ட தீயணைப்பு நிலையங்களில் இருந்து தீயணைப்பு வாகனங்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, மூன்று மணி நேர போராட்டத்துக்குப் பின், தீ அணைக்கப்பட்டது
எனினும் இந்த தீ விபத்தில், 8 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான தோல் ஆடைகள் மற்றும் பொருட்கள் தீயில் எரிந்து நாசமானது. தீ விபத்து குறித்து சங்கர் நகர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.