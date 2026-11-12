தாம்பரம் மாநகராட்சியின் வளர்ச்சி த.வெ.க., ஆட்சியில் முடக்கம்: கூட்டத்தில் மேயர், கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு
தாம்பரம் மாநகராட்சியின் வளர்ச்சி த.வெ.க., ஆட்சியில் முடக்கம்: கூட்டத்தில் மேயர், கவுன்சிலர்கள் குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 05, 2026 05:59 PM
தாம்பரம்: ‘‘கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக, பல்வேறு திட்டங்களுடன் வேகமாக முன்னேறிய தாம்பரம் மாநகராட்சி, த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்த பின் முடக்கப்பட்டுவிட்டது,’’ என, தாம்பரம் மேயர் வசந்தகுமாரி, மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கொந்தளித்தார். அதேபோல், கவுன்சிலர்களும், அதிகாரிகள் மீது குற்றச்சாட்டு தெரிவித்தனர்.
தாம்பரம் மாநகராட்சி கூட்டம், தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த மேயர் வசந்தகுமாரி தலைமையில் இன்று (நவ.,5) நடந்தது.
துணை மேயர் காமராஜ், கமிஷனர் சரண்யா, அதிகாரிகள் மற்றும் அனைத்து கட்சி கவுன்சிலர்கள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில், ‘மாநகராட்சியில் எந்த பணியும் நடக்கவில்லை. மக்கள் பிரதிநிதிகளை அதிகாரிகள் மதிப்பதில்லை’ என, ஒட்டுமொத்த கவுன்சிலர்களும் குற்றச்சாட்டு தெரிவித்தனர். இக்கூட்டத்தில், 310 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கூட்டத்தில் நடந்த விவாதம்:
தாம்பரம் மாநகராட்சியில், கடந்த ஆறு மாதங்களாக எந்த வேலையும் நடக்கவில்லை. சிறிய இடத்தில்கூட கால்வாய் துார்வாரப்படவில்லை.
வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை ஆய்வு கூட்டத்திற்கு, கவுன்சிலர்களை அழைக்கவில்லை. த.வெ.க., அரசு, உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளை புறக்கணிக்கிறது.
‘டெண்டர்’ கோரிய பல பணிகளுக்கு இதுவரை பணி ஆணை வழங்கப்படவில்லை. முடிந்த பல வேலைகளுக்கு, ‘பில்’ தொகை தராமல் அதிகாரிகள் இழுத்தடிக்கின்றனர்.
அதிகாரிகள், வார்டுகளில் ஆய்வு செய்ய வருவதே இல்லை. திறக்கப்பட்ட திட்டங்களையும் முறையாக பராமரிப்பதில்லை.
மாநகராட்சி தலைமை அலுவலக கட்டுமான பணி பாதியிலே நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், பல திட்டங்கள் கிடப்பில் போடப்பட்டு உள்ளன.
இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.
மேயர் வசந்தகுமாரி பேசியதாவது:
கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளாக பல்வேறு திட்டங்களுடன் வேகமாக முன்னேறிய தாம்பரம் மாநகராட்சி, த.வெ.க., ஆட்சி அமைந்ததும் முடக்கப்பட்டுவிட்டது. இதற்கு முன் இருந்த கமிஷனர், சிலரால் பழிவாங்கப்பட்டார்.
‘டெண்டர்’ வைத்த பணிகளுக்கு ஆணை வழங்குவதில்லை. அதிகாரிகள் எந்த பணிகளையும் செய்யாமல், மக்கள் பிரதிநிதிகளை அலட்சியப்படுத்துகின்றனர். யார் கூறி, அதிகாரிகள் இப்படி செய்கின்றனர்.
ஊழலற்ற ஆட்சி என்பது, வேலை செய்யாமல் பார்த்துக்கொள்வது அல்ல; தவறு செய்யாமல் பார்த்துக்கொள்வது தான். இதற்கு பதில், நகர்புற உள்ளாட்சியை கலைத்துவிட்டு, ஊழலற்ற ஆட்சி என பலகையை மாட்டிக்கொள்ளுங்கள்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
அ.தி.மு.க., எதிர்க்கட்சி தலைவர் சங்கர் பேசியதாவது:
மாநிலத்திலேயே இரண்டாவது இடம் பிடித்த தாம்பரம் மாநகராட்சி, தற்போது, பழைய நிலைக்கே சென்றுவிட்டது.
கவுன்சிலர்கள் கூறும் கோரிக்கைகளை அதிகாரிகள் கேட்பதே இல்லை. டெங்கு காய்ச்சல் அதிகமாக பரவியுள்ளது. குப்பை சேகரிப்பு பணி, முற்றிலும் முடங்கிவிட்டது. பாதாள சாக்கடை திட்டத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட 750 கோடி ரூபாய் என்னவானது என தெரியவில்லை.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
வெளிநடப்பு
மாநகராட்சி கூட்டத்தில், 50வது வார்டு கவுன்சிலரான ம.ம.க., கட்சியை சேர்ந்த யாக்கூப் என்பவர், தன் வார்டில் எந்த பணியும் நடக்கவில்லை. அதிகாரிகள் வேண்டும் என்றே புறக்கணிப்பதாக கூறி, வெளிநடப்பு செய்தார்.