சென்னை வளர்ச்சி குழு கூட்டத்தில் கூடுதல் நிதி கேட்ட மேயர் பிரியா
சென்னை வளர்ச்சி குழு கூட்டத்தில் கூடுதல் நிதி கேட்ட மேயர் பிரியா
ADDED : அக் 28, 2026 08:30 PM
சென்னை: ‘‘சென்னை வளர்ச்சி பணிகளுக்கு, ‘அம்ருத்’ திட்டத்தில் கூடுதல் நிதி கேட்டு, மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளோம்,” என, தி.மு.க.,வை சேர்ந்த சென்னை மேயர் பிரியா தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை மாவட்ட வளர்ச்சி மற்றும் கண்காணிப்பு குழு கூட்டம், குழு தலைவரும், தி.மு.க., – எம்.பி.,யுமான தயாநிதி தலைமையில், நேற்று ரிப்பன் மாளிகையில் நடந்தது.
இதில், மேயர் பிரியா, எம்.பி.,க்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மற்றும் கமிஷனர் சமீரன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். திரு.வி.க., நகர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ., பல்லவி, தன் குழந்தையுடன் பங்கேற்றார்.
மாநகராட்சி, குடிநீர் வாரியம், மின்வாரியம், ரயில்வே உள்ளிட்ட துறைகள் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன.
பணிகளை கள ஆய்வு செய்து, விரைந்து பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, குழு தலைவர் தயாநிதி, அதிகாரிகளுக்கு வலியுறுத்தினார்.
பின், மேயர் பிரியா கூறியதாவது:
வளர்ச்சி பணிகளுக்கு அம்ருத் திட்டத்தில் கூடுதல் நிதி வழங்க, மத்திய அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளோம். ஒரு மேயராக தொடர்ந்து மக்களுக்காக செயல்பட்டு வருகிறேன். அதிகாரிகள் எனக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதில்லை.
என் வார்டில் உணவு கொடுக்க வேண்டாம் என, த.வெ.க., – எம்.எல்.ஏ., பல்லவியிடம் நான் கூறவில்லை. மழையால் பள்ளிக்கு விடுமுறை விடப்பட்டது. பள்ளி மாணவர்கள் 400 பேருக்கு தயாரான காலை உணவை, மக்கக்கு கொடுக்க வந்தனர்.
தொகுதி முழுதும் கொடுக்க முடியாது என்பதால், உங்களுக்கு எந்த இடத்தில் கொடுக்க வேண்டுமோ; அங்கு கொடுங்கள் என்றேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.