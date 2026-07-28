சமூக வலைதளங்களில் 'தொல்லை'; கமிஷனரிடம் மேயர் பிரியா புகார்
சமூக வலைதளங்களில் 'தொல்லை'; கமிஷனரிடம் மேயர் பிரியா புகார்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 01:30 AM
சென்னை: சமூக வலைதளங்களில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் தொடர்ந்து தொல்லை அளிப்பதாகக் கூறி, சென்னை போலீஸ் கமிஷனரிடம் 'ஆன்லைன்' வாயிலாக, தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா புகார் அளித்துள்ளார்.
புகாரில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததாவது: 'வாட்ஸாப், பேஸ்புக்' உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் தன்னை குறித்து அவதுாறான தகவல்களும், பதிவுகளும் பகிரப்பட்டு வருகின்றன. இதன் மூலம், தன் நற்பெயருக்கு களங் கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
மேலும் சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரபூர்வ எண்ணிற்கும் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் தொடர்பு கொண்டு தொந்தரவு செய்து வருவதால், அலுவலக பணிகள் பாதிக்கப்படுகின்றன.
எனவே, தன் பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் வகையில் சமூக வலைதளத்தில் கருத்துக்களையும், வீடியோக்களையும் பரப்பி வருவோர் மீது, சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அந்த புகாரில் மேயர் பிரியா தெரிவித்து உள்ளார். புகாரின் அடிப்படையில் சைபர் கிரைம் போலீசார் தகவல்களை சேகரித்து வருகின்றனர்.
அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் தொல்லை கொடுப்பதாக, மேயர் பிரியா புகார் அளித்திருப்பது, பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.