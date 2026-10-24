ஆண்களுக்கும் மார்பக புற்றுநோய் வரலாம் டாக்டர் சிந்து பூபதி
ஆண்களுக்கும் மார்பக புற்றுநோய் வரலாம் டாக்டர் சிந்து பூபதி
UPDATED : அக் 23, 2026 09:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:58 PM
சென்னை: ‘‘வயது முதிர்ந்த ஆண்களுக்கும், மார்பக புற்றுநோய் வருவதால், விழிப்புணர்வு அவசியம்,’’ என, வி.எஸ்.மருத்துவமனையின் புற்றுநோயியல் நிபுணர் சிந்து பூபதி கூறினார்.
இதுகுறித்து, டாக்டர் சிந்து பூபதி கூறியதாவது:
இந்தியாவில், பெண்களிடையே கண்டறியப்படும் புற்றுநோய்களில், 28 சதவீதம் மார்பக புற்றுநோயாக உள்ளது. அதன்படி, 2.32 லட்சம் பெண்கள், மார்பக புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
ஆரம்ப நிலையிலேயே இதை கண்டறிவதன் வாயிலாக, ஒருங்கிணைந்த சிகிச்சையால் குணப்படுத்த முடியும். எனவே, அக்., மாதந்தோறும், மார்பக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. புற்றுநோய்க்கு உடல் பருமன், மது மற்றும் புகையிலை பயன்பாடு முக்கிய காரணமாக உள்ளது.
மார்பகத்தில் அல்லது அக்குள் பகுதியில் தோன்றும் கட்டிகள், தடிப்பு, மார்பகத்தின் அளவில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் உள்ளிட்டவை, அதன் முக்கிய அறிகுறிகளாக உள்ளன.
பெண்களுக்கு மட்டுமே ஏற்படும் நோயாக கருதப்பட்டாலும், ஆண்களையும் மார்பக புற்றுநோய் பாதிக்கிறது. ஆண்களுக்கு சிறிதளவு மார்பக திசுக்கள் இருப்பதால், எந்நேரத்திலும் புற்றுநோய் ஏற்படக்கூடும்.
குறிப்பாக, 60 முதல் 70 வயதுக்கு உட்பட்ட ஆண்களுக்கு மார்பக புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது. ஆண்கள் மார்பில் மாற்றங்களையோ, கட்டிகளோ கவனித்தப்பின் உடனடியாக பரிசோதனை செய்வது அவசியம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.