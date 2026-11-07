/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/மேஸ்திரி கொலை வாலிபர் ‘வெறி’
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 10:44 PM
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சென்னை: மது அருந்தியபோது ஏற்பட்ட தகராறில் கமலக்கண்ணன், 30, என்ற மேஸ்திரியை, பீஹார் வாலிபர் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்தார்.
சென்னை, திருவேற்காடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கமலக்கண்ணன், 30; மேஸ்திரி. இவரது வீட்டிற்கு நேற்று இரவு வந்த பீஹார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அரவிந்த், 20, வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். பின், கத்தியால் சரமாரியாக குத்தியதில், கமலக்கண்ணன் அங்கேயே உயிரிழந்தார்.
திருவேற்காடு போலீசார், கமலக்கண்ணனின் உடலை கைப்பற்றினர். முதற்கட்ட விசாரணையில், அரவிந்தும், கமலகண்ணனும், இரு நாட்களுக்கு முன் மது அருந்தியபோது தகராறு ஏற்பட்டது. அந்த முன்விரோதத்தில் இந்த கொலை நடந்ததும் தெரியவந்தது. தலைமறைவாக உள்ள அரவிந்தை, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.