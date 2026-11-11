/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/மெட்ரோ ரயில்கள் நள்ளிரவு வரை ஓடும்
ADDED : நவ 05, 2026 07:27 PM
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சென்னை: ‘தீபாவளியை முன்னிட்டு, மெட்ரோ ரயில்கள் இன்று நள்ளிரவு 12:00 மணி வரை இயக்கப்படும்’ என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, அனைத்து மெட்ரோ ரயில் தடத்திலும், பயணியர் வசதிக்காக கூடுதல் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. வழக்கமாக காலை 5:00 மணிக்கு பதிலாக, காலை 4:00 மணிக்கே தொடங்கப்படும். இரவு 11:00 மணிக்கு பதிலாக, நள்ளிரவு 12:00 மணி வரை இயங்கும். பூந்தமல்லி – வடபழனி தடத்தில், வழக்கமான இரவு 9:00 மணிக்கு பதிலாக, இரவு 11:00 மணி வரை இயங்கும் என, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.