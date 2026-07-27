நீர் நிலைகளை துார் வாரும் பணியை அமைச்சர் ஆனந்த் தொடங்கி வைத்தார்
நீர் நிலைகளை துார் வாரும் பணியை அமைச்சர் ஆனந்த் தொடங்கி வைத்தார்
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:31 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:21 PM
சென்னை: சென்னையில் கூவம், ஒக்கியம்மடு உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளை துார் வாரும் பணியை, நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் தொடங்கி வைத்து ஆய்வு செய்தார்.
திருவேற்காடு முதல் சிந்தாதிரிப்பேட்டை வரை 21 கி.மீ., நீளத்தில், 40 ரூபாய் கோடி மதிப்பீட்டில் கூவம் ஆற்றை சீரமைக்கும் பணி மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
ஆற்றின் இருபுறங்களிலும் தேங்கியுள்ள கழிவுகள் மற்றும் ஆகாயத்தாமரையை அகற்றும் பணிகள் நடைபெறவுள்ளன. ஆய்வின்போது, போக்குவரத்து நெரிசல் காரணமாக அமைச்சர் தன் காரில் இருந்து இறங்கி, தொண்டரின் இருசக்கர வாகனத்தில் நிகழ்விடத்துக்குச் சென்று பணிகளை பார்வையிட்டார். பின்னால், அவரது பாதுகாவலர்கள் ஓடோடி வந்தனர். இந்த பணிகள், நீரோட்டத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
ஒக்கியம் மடு
அதேபோல, சதுப்பு நிலத்தில் அமைந்துள்ள ஒரே நீர்வழி பாதையான ஒக்கியம் மடு, 2.5 கி.மீ., துாரத்திற்கு, இடத்தை பொறுத்து 80 முதல் 140 மீ., வரை அகலத்தில் உள்ளது. அதில் தேங்கி உள்ள சகதிகளால் பல இடங்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, பருவ மழைக்கு முன் துார் வார, நீர்வளத்துறை முடிவு செய்தது. இதற்கான பணியையும், அமைச்சர் ஆனந்த் தொடங்கி வைத்தார்.