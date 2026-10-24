50 ஆண்டு பழமையான வாரிய குடியிருப்புகள் அமைச்சர்கள் ஆய்வு
50 ஆண்டு பழமையான வாரிய குடியிருப்புகள் அமைச்சர்கள் ஆய்வு
ADDED : அக் 23, 2026 07:11 PM
அண்ணா நகர்: திருமங்கலம், அயனாவரத்தில் இடிந்து விழும் அபாயத்தில் உள்ள பழமையான நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரிய குடியிருப்புகளை, அமைச்சர்கள் ராஜ்குமார், ஆதவ் அர்ஜுனா ஆகியோர் இன்று (அக்.,23) நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் பழமையான, சிதிலமடைந்த கட்டடங்கள் குறித்து, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கணக்கெடுத்து வருகின்றனர்.
திருமங்கலம் என்.வி.என்., நகரில் நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத்துக்கு சொந்தமான, 50 ஆண்டுகள் பழமையான 352 வீடுகள், அயனாவரம் பச்சைக்கல் வீராசாமி பகுதியில் 867 வீடுகள் உள்ளன.
இவற்றின் கட்டடங்கள் சிதிலமடைந்து ஆபத்தான நிலையில் இருந்தாலும், அங்கு வசிப்போர் வீடுகளை காலி செய்யாததால், விபத்து அபாயம் நீடிக்கிறது.
இந்நிலையில், திருமங்கலம், அயனாவரம் பகுதிகளில் உள்ள சிதிலமடைந்த குடியிருப்புகளை, த.வெ.க.,வைச் சேர்ந்த அமைச்சர்கள் ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜ்குமார் ஆகியோர், நேற்று நேரில் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, குடியிருப்புவாசிகளிடம் குறைகளைக் கேட்டறிந்தனர்.
பாதுகாப்பற்ற நிலையில் உள்ள பழைய குடியிருப்புகளுக்குப் பதிலாக புதிய வீடுகள் கட்டுவதற்கான பணிகள் தொடங்கப்படும் என்றும், பயனாளிகளுக்கு விரைவில் ஒதுக்கீட்டு ஆணைகள் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், அமைச்சர்கள் உறுதியளித்தனர்.