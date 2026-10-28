/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/திருப்பூரில் காணாமல் போன சிறுவன் சென்னையில் மீட்பு
திருப்பூரில் காணாமல் போன சிறுவன் சென்னையில் மீட்பு
திருப்பூரில் காணாமல் போன சிறுவன் சென்னையில் மீட்பு
ADDED : அக் 27, 2026 09:39 PM
அ நிறம் | அளவு
மெரினா: திருப்பூரில் காணாமல் போன சிறுவன், சென்னையில் மீட்கப்பட்டு அவரது உறவினரிடம் பத்திரமாக ஒப்படைக்கப்பட்டார்.
மெரினா போலீசார் நேற்று மதியம், கண்ணகி சிலை பின்புறம் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது எங்கு செல்வது என்பது தெரியாமல் சுற்றித்திரிந்த சிறுவனை பிடித்து விசாரித்தனர். விசாரணையில், திருப்பூரைச் சேர்ந்த, 14 வயது சிறுவன் என்பதும் பெற்றோர் தினசரி திட்டிக் கொண்டிருந்ததால், 26ம் தேதி காலை பள்ளிக்கு செல்வதாக கூறிவிட்டு புறப்பட்டுள்ளார்.
அங்கிருந்து கோயம்புத்துார் சென்று, அங்கு இருந்து ரயில் மூலம் சென்னை சென்ட்ரல் வந்துள்ளார். அங்கு இருந்து பேருந்தில் மெரினா கடற்கரைக்கு வந்தது தெரியவந்தது. தொடர்ந்து சென்னையில் உள்ள சிறுவனின் சித்தப்பாவை போலீசார் அழைத்து, அவருடன் அனுப்பி வைத்தனர்.