மாயமான வேலுார் மாவட்ட சிறுமியர் சென்னையில் மீட்பு

ADDED : அக் 31, 2026 04:27 PM
சென்னை: பேரணாம்பட்டில் காணாமல் போன 16 வயது சிறுமியர் இருவர், சென்னையில் மீட்கப்பட்டனர்.
கீழ்ப்பாக்கம், நியூ ஆவடி சாலையில் உள்ள முருகன் மருத்துவமனை அருகே இன்று (அக்.,31) காலை, 16 வயது சிறுமியர் இருவர் எங்கு செல்வது எனத் தெரியாமல் சுற்றிக் கொண்டிருந்தனர். இதைப் பார்த்த மாநகராட்சி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை தலைமைக்காவலர் வசந்தகுமார், இருவரையும் கீழ்ப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தார்.
விசாரணையில், வேலுார் மாவட்டம், பேரணாம்பட்டைச் சேர்ந்த இருவரும், 30ம் தேதி பள்ளிக்குச் செல்வதாகக் கூறிவிட்டு வீட்டிலிருந்து சென்றது தெரியவந்தது. பள்ளிக்கு வராதது குறித்து பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து, பெற்றோர் மொபைல்போனில் தொடர்பு கொண்டு கண்டித்ததால், இருவரும் குடியாத்தத்தில் உள்ள தோழி வீட்டுக்குச் சென்றுள்ளனர். அங்கிருந்து ரயிலில் பெங்களூரு சென்று, பின் சென்னை வந்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, சிறுமியர் காணாமல் போனதாக பெற்றோர் பேரணாம்பட்டு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருந்தனர். தற்போது பெற்றோரை சென்னைக்கு வரவழைத்து, சிறுமியரை அவர்களுடன் அனுப்பி வைக்க போலீசார் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.