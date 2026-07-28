வங்கி அதிகாரியை தாக்கிய விவகாரம் :மு.க.அழகிரி மகள் விசாரணைக்கு ஆஜர்
வங்கி அதிகாரியை தாக்கிய விவகாரம் :மு.க.அழகிரி மகள் விசாரணைக்கு ஆஜர்
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 09:17 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM
சென்னை: எஸ்.பி.ஐ., வங்கி கிளை மேலாளரை தாக்கியதாக கூறப்பட்ட விவகாரத்தில், தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க.அழகிரியின் மகள் கயல்விழி, சாஸ்திரி நகர் காவல் நிலையத்தில் ஆஜரானார்.
முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் மு.க.அழகிரியின் மகள் கயல்விழிக்கு, சாஸ்திரி நகர் 1வது அவென்யூவில் ஒரு கட்டடம் உள்ளது. அதில், எஸ்.பி.ஐ., - என்.ஆர்.ஐ., கிளை வங்கி செயல்படுகிறது. இங்குள்ள, 'லிப்ட்' பழுதை சரி செய்வது தொடர்பாக, வங்கி கிளை மேலாளர் ஹர்ஷின் சிங் மற்றும் கயல்விழி இடையே பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது.
சில நாட்களுக்குமுன், வங்கிக்கு சென்ற கயல்விழி, கிளை மேலாளரை ஆபாசமாக பேசி, கன்னத்தில் அறைந்ததாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்து, வங்கியின் வட்டார முதன்மை மேலாளர் நமச்சிவாயம், சாஸ்திரி நகர் போலீசில் புகார் அளித்தார். நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், விசாரணைக்கு ஆஜராக கயல்விழிக்கு 'நோட்டீஸ்' வழங்கினர். இந்த நிலையில், கயல்விழி, சாஸ்திரி நகர் காவல் நிலையத்தில் ஆஜரானார். சம்பவம் தொடர்பாக, அவரிடம் போலீசார் ஒரு மணி நேரம் விசாரணை நடத்தினர். வீடியோ ஆதாரம், புகார் மனு, கயல்விழியின் விளக்கத்தின் அடிப்படையில் மேல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, போலீசார் தெரிவித்தனர்.