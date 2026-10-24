எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விஜய்தாமு - சேகர்பாபு பருவமழை பணிக்கான கூட்டத்தில் 'லடாய்'
எம்.எல்.ஏ.,க்கள் விஜய்தாமு - சேகர்பாபு பருவமழை பணிக்கான கூட்டத்தில் 'லடாய்'
UPDATED : அக் 15, 2026 04:41 PM
ADDED : அக் 14, 2026 11:44 PM
சென்னை: மாநகராட்சி அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்த பருவமழை பணிகளுக்கான ஆலோசனை கூட்டத்தில், த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., விஜய்தாமு, தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., சேகர்பாபு இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
வடகிழக்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம், சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகையில், பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தலைமையில், நேற்று நடந்தது. இக்கூட்டத்தில், அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள், மேயர் பிரியா, கவுன்சிலர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா பேசுகையில், ''அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு, அனைவரும் இணைந்து பணியாற்றும்போது, மழை தாக்கத்தில் இருந்து மக்களை பாதுகாக்க முடியும். அமைச்சர்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள், கவுன்சிலர்கள், தன்னார்வலர்கள் ஒருங்கிணைத்து மண்டல ரீதியாக குழு அமைத்து பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்,'' என்றார்.
தொடர்ந்து, பருவமழை பாதிப்பு தடுப்பு மற்றும் சென்னைக்கு தி.மு.க., ஆட்சியில் செய்த பணிகள், சாதனைகள் குறித்து, துறைமுக தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., சேகர்பாபு பேசினார்.
அப்போது, ராயபுரம் த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., விஜய்தாமு, ''நீங்கள் பேசுவது போர் அடிக்கிறது. சீக்கிரம் முடியுங்கள்,'' என கூறியதால், இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அங்கிருந்தோர் சமாதானப்படுத்தினர். அதை தொடர்ந்து பேசிய சேகர்பாபு, ''மக்கள் பிரச்னைக்கு தானே பேச அழைத்தீர்கள்,'' என, கடிந்து கொண்டார்.