/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/தொழில்நுட்ப துணி நுால் உற்பத்திக்கு நவீன வசதிகள்
ADDED : நவ 21, 2026 07:40 PM
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சென்னை: அடையாறில் உள்ள மத்திய தோல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில், தொழில்நுட்ப துணி நுால் தயாரிப்புக்கான முன்னோடி உற்பத்தி அமைப்பை, சி.எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும் மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில் துறை ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தலைமை இயக்குனர் கலைச்செல்வி, நேற்று (நவ.,20) தொடங்கி வைத்தார்.
ஆறு வகையான இயந்திரங்களை உடைய இந்த உற்பத்தி அமைப்பானது தோல், காலணி, துணி நுால் உள்ளிட்ட துறைகளுக்கு, புதிய பொருட்களை உருவாக்குதல், தயாரிப்பு மாதிரி வடிவமைத்தல், உற்பத்தியை சோதித்தல் ஆகியவற்றுக்கு உதவும்.
இதன் வாயிலாக, தொழில் நிறுவனங்களின் உற்பத்தி செலவை குறைத்து, வளங்களை சிக்கனமாக பயன்படுத்த முடியும்.