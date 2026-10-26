திருச்செந்துார் விரைவு ரயிலில் நவீன புது பெட்டி இணைப்பு
திருச்செந்துார் விரைவு ரயிலில் நவீன புது பெட்டி இணைப்பு
ADDED : அக் 20, 2026 07:05 PM
சென்னை: எழும்பூர் –- திருச்செந்துார் விரைவு ரயிலில், நவீன புது பெட்டிகள் இணைத்து, நேற்று முதல் இயக்கப்பட்டன.
விரைவு ரயில்களில் பயணியரின் பாதுகாப்பை அதிகப்படுத்தவும், வசதியான பயணத்துக்காகவும் சாதாரண பெட்டிகளுக்கு மாற்றாக, எல்.எச்.பி., எனும் நவீன பெட்டிகள், படிப்படியாக இணைக்கப்பட்டு வருகின்றன. மற்ற ரயில் பெட்டிகளை விட, எல்.எச்.பி., பெட்டிகள் எடை குறைந்தவை என்பதால், அதிகமாக இயக்க வசதியாக இருக்கும். மேலும், விபத்தின் போது ஒரு பெட்டி, மற்றொரு பெட்டியுடன் மோதி சேதமடையாது. அதுமட்டுமல்லாமல், எளிதில் தீப்பிடிக்காது.
அந்த வகையில், நீண்ட நாட்களாக பழைய பெட்டிகளுடன் இயக்கப்பட்டு வந்த எழும்பூர் - – திருச்செந்துார் விரைவு ரயிலில், புதிய எல்.எச்.பி., பெட்டிகள், நேற்று முதல் இணைத்து இயக்கப்பட்டன. இதற்கு, பயணியர் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. அதேபோல, திருச்செந்துார் –- எழும்பூருக்கு இயக்கப்படும் விரைவு ரயிலில், இன்று முதல் இணைத்து இயக்கப்பட உள்ளன.