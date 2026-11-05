/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/கூடைப்பந்தில் எம்.ஓ.பி., கல்லுாரி அணி சாம்பியன்
UPDATED : நவ 02, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:24 PM
அ நிறம் | அளவு
சென்னை: கர்நாடக மாநிலம், பெங்களூரில் நடந்த தேசிய ஜென்சி விளையாட்டுத் திருவிழாவில், எம்.ஓ.பி.வைஷ்ணவ் கல்லுாரி மகளிர் அணி, கூடைப்பந்து போட்டியில் சாம்பியன் கோப்பையை வென்றது.
பெங்களூரில் செயல்படும் ஜெயின் பல்கலையின் விளையாட்டு கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி பிரிவு சார்பில், ‘ஜென்சிஸ் -– 2026’ என்ற பெயரில், தேசிய அளவிலான விளையாட்டுத் திருவிழா, அக்., 27 முதல் 30ம் தேதி வரை நடத்தப்பட்டது.
இதில், மகளிருக்கான கூடைப்பந்து போட்டியில், நாட்டின் சிறந்த 12 கல்லுாரி அணிகள் பங்கேற்றன.
‘லீக், நாக் அவுட்’ முறையில் நடந்த இப்போட்டியின் தொடக்க சுற்று முதலே, சிறப்பான ஆட்டத்தை சென்னை எம்.ஓ.பி.வைஷ்ணவ் கல்லுாரி வெளிப்படுத்தியது. இறுதி போட்டியில், பெங்களூரு ஜெயின் பல்கலையை வீழ்த்தி, சாம்பியன் கோப்பையை வென்றது.