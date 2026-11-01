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அம்பத்துாரில் கூடுதல் ரயில்கள் நிறுத்த பரிசீலனை
அம்பத்துாரில் கூடுதல் ரயில்கள் நிறுத்த பரிசீலனை
UPDATED : அக் 30, 2026 08:47 PM
ADDED : அக் 30, 2026 08:44 PM
UPDATED : அக் 30, 2026 08:47 PM ADDED : அக் 30, 2026 08:44 PM
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சென்னை: ‘அம்பத்துாரில் கூடுதல் ரயில்கள் நிறுத்துவது குறித்து பரீசலித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என, மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.
திருப்பதி – கருடாத்ரி, சென்னை -– அசோகாபுரம், சென்னை -– மும்பை, மின்சார விரைவு ரயில்கள், சென்னை -– போத்தனுர் சிறப்பு ரயில்கள் அம்பத்துாரில் நிறுத்த வேண்டுமென காங்., எம்.பி., பிரவீன் சக்ரவர்த்தி, ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவுக்கு கடிதம் வாயிலாக கோரிக்கை விடுத்தார்.
இதற்கு, அவர் அனுப்பியுள்ள பதில் கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது ‘அம்பத்துாரில் கூடுதல் ரயில்கள் நிறுத்துவது குறித்து பரிசீலனை செய்யப்படும்’ என, தெரிவித்துள்ளார்.