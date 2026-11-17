பூச்சியியல் வல்லுனர்களின் வாகன ஒப்பந்தம் ரத்து கொசு ஒழிப்பு, காய்ச்சல் தடுப்பு பணிகள் மந்தம்
பூச்சியியல் வல்லுனர்களின் வாகன ஒப்பந்தம் ரத்து கொசு ஒழிப்பு, காய்ச்சல் தடுப்பு பணிகள் மந்தம்
UPDATED : நவ 12, 2026 09:53 PM
ADDED : நவ 12, 2026 09:47 PM
சென்னை: பூச்சியியல் வல்லுனர்களின் ஆய்வு பணிக்கு வழங்கிய வாகனங்களை ஒப்பந்தத்தை ரத்து செய்ததால், கொசு ஒழிப்பு மற்றும் காய்ச்சல் தடுப்பு பணி மந்தகதியில் நடந்து வருகிறது.
சென்னை மாநகராட்சியில் மொத்தம் 18 பூச்சியியல் வல்லுனர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 10 பேர் நிரந்தரமாகவும், எட்டு பேர் ஒப்பந்த வாயிலாகவும் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
இவர்கள், டெங்கு, சிக்கன் குனியா, மலேரியா, எலி காய்ச்சல் தடுப்பு பணி, கொசு ஒழிப்பு, நோய் பாதித்த பகுதியில் உள்ள கொசுக்களை சேகரித்து, தினமும் ஆய்வுக்கு அனுப்பி, அதன் முடிவுக்கு ஏற்ப தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்வர்.
தவிர, கொசு ஒழிப்பு மருந்து கொள்முதல், வாகனம் பராமரிப்பு, ஊழியர்கள் நியமனம் என, சுகாதாரம் சார்ந்த பணிகளையும், இவர்கள் கண்காணிப்பர்.
ஒரு வல்லுனர், மண்டலம் முழுதும் சுற்றி ஆய்வு செய்ய வேண்டி உள்ளதால், அவர்களுக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் வாகனங்கள் வழங்கப்பட்டன.
இந்த வாகன ஒப்பந்தத்தை, செப்., மாதம் மாநகராட்சி ரத்து செய்தது. இதனால், ஆய்வு பணிக்கு வல்லுனர்கள் செல்ல முடியாமல், காய்ச்சல் தடுப்பு, கொசு ஒழிப்பு பணிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
இது குறித்து, பூச்சியியல் வல்லுனர்கள் கூறியதாவது:
ஒரு மண்டலத்தில் தினமும் 20க்கும் மேற்பட்ட காய்ச்சல் புகார்கள் வருகின்றன. ஒரு புகார் மீது கள ஆய்வு செய்து, கொசு மாதிரி சேகரித்து, அதற்கேற்ப தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள, 20 முதல் 30 நிமிடங்களை வரை ஆகும்.
மதியத்திற்குள் அனைத்து புகார்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வெவ்வேறு வார்டுகளில் இருந்தும் புகார்கள் வருவதால், அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் ஆய்வு செய்ய முடியவில்லை. இதனால், கொசு ஒழிப்பு பணி முடங்குவதோடு, காய்ச்சல் தடுப்பு பணியும் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
மாநகராட்சி சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘மறு ஒப்பந்தத்தில் வாகனங்களை இயக்குவதற்கான கோப்பு, மாநகர சுகாதார அலுவலர் பார்வையில் ஒரு மாதமாக உள்ளது. கமிஷனர் ஒப்புதலுக்காகவும் காத்திருக்கிறது. விரைவில் வாகனம் வழங்கப்படும்’ என்றனர்.