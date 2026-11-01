2 மாதங்களாக மோட்டார் பழுது குடிநீரின்றி 10,000 பேர் தவிப்பு
2 மாதங்களாக மோட்டார் பழுது குடிநீரின்றி 10,000 பேர் தவிப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 08:08 PM
ADDED : அக் 31, 2026 08:06 PM
தாம்பரம்: பொதுக் கிணற்றில் பழுதான மோட்டாரை சீரமைத்து மீண்டும் பொருத்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டுவதால், மேற்கு தாம்பரம் ரங்கநாதபுரத்தில் 10 ஆயிரம் பேர் தண்ணீரின்றி தவித்து வருகின்றனர்.
தாம்பரம் மாநகராட்சி, 4வது மண்டலம், மேற்கு தாம்பரம் ரங்கநாதபுரத்தில் பொதுக் கிணறு உள்ளது. இதில் மோட்டார் பொருத்தி, ரங்கநாதபுரம் 4, 5, 6, 7வது தெருக்கள், எல்.ஐ.சி., காலனி மற்றும் அதன் முதல், இரண்டாவது குறுக்குத் தெருக்களுக்கு தினமும் தண்ணீர் வினியோகிக்கப்படுகிறது. இதை நம்பி 10 ஆயிரம் பேர் உள்ளனர்.
இப்பகுதிகளுக்கு 10 நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே ‘மெட்ரோ’ குடிநீர் வழங்கப்படுகிறது. இதர தேவைகளுக்கு கிணற்று நீரையே மக்கள் பயன்படுத்துகின்றனர். இந்நிலையில், இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் மோட்டார் பழுதானது. அதை கழற்றிச் சென்ற மாநகராட்சி ஊழியர்கள், இதுவரை சீரமைத்து மீண்டும் பொருத்தவில்லை. இதனால், தண்ணீர் கிடைக்காமல் மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
இது குறித்து, முன்னாள் கவுன்சிலர் நாகூர்கனி கூறியதாவது:
நகராட்சியாக இருந்தபோது, மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக பொதுக் கிணற்றில் மோட்டார் பொருத்தி, தினமும் தண்ணீர் வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இதன்மூலம் 10 ஆயிரம் பேர் பயனடைந்து வந்தனர். இரண்டு மாதங்களுக்கு முன் மோட்டார் பழுதான நிலையில், இதுவரை சீரமைக்கப்படவில்லை. உடனடியாக மோட்டாரை சரிசெய்து மீண்டும் பொருத்த வேண்டும். இல்லையெனில், மக்களைத் திரட்டி போராட்டம் நடத்தப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.