சாலை நடுவே நீட்டி கொண்டிருக்கும் கம்பிகளால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
சாலை நடுவே நீட்டி கொண்டிருக்கும் கம்பிகளால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சம்
UPDATED : நவ 15, 2026 04:32 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:30 PM
குன்றத்துார்: குன்றத்துார் – ஸ்ரீபெரும்புதுார் நெடுஞ்சாலை நடுவே நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் கட்டுமான கம்பிகளால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
குன்றத்துார் – ஸ்ரீபெரும்புதுார் நெடுஞ்சாலையை பயன்படுத்தி தினமும் ஏராளமானோர் சென்று வருகின்றனர். குன்றத்துார் அருகே, இச்சாலையின் குறுக்கே மழைநீர் செல்ல சிறுபாலம் அமைக்கும் பணி பாதியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதனால், சாலை நடுவே கட்டுமான கம்பிகள் விபத்தை ஏற்படுத்தும் வகையில் ஆபத்தாக நீட்டிக் கொண்டிருக்கின்றன. இதனால், அந்த வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்து அச்சத்தில் சென்று வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, வாகன ஓட்டிகள் கூறியதாவது:
சில நாட்களுக்கு முன், அம்பத்துாரில் மழைநீர் வடிகால்வாய் கட்டுமானத்திற்கு தோண்டிய பள்ளத்தில் பைக்குடன் விழுந்த இளைஞரின் தலையில் கம்பிகள் குத்தி உயிரிழந்தார். தற்போது, குன்றத்துாரில் மழைநீர் செல்ல அமைக்கப்படும் சிறுபாலத்தில் கட்டுமான கம்பிகள் ஆபத்தாக விடப்பட்டுள்ளதால், விபத்து அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன், நெடுஞ்சாலை துறையினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.