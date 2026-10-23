குழாய் பதித்த சாலையை சரியாக மூடாததால் விபத்தில் சிக்கி வாகன ஓட்டிகள் பரிதவிப்பு
குழாய் பதித்த சாலையை சரியாக மூடாததால் விபத்தில் சிக்கி வாகன ஓட்டிகள் பரிதவிப்பு
ADDED : அக் 21, 2026 10:26 PM
தாம்பரம்: புறநகர் பகுதிகளில் நேற்று இரவு பெய்த மழையால், கிழக்கு தாம்பரத்தில் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்ட பள்ளங்களில் பேருந்து உள்ளிட்ட வாகனங்கள் சிக்கின. அதேபோல், அம்பத்துாரில் வாகனங்கள் சறுக்கி விழுந்ததில், 10க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர்.
தாம்பரம் – வேளச்சேரி சாலையான மேஜர் முகுந்த் வரதராஜன் சாலையில், கேம்ப் ரோடு சந்திப்பு முதல் கிழக்கு தாம்பரம் வரை, குடிநீர் குழாய் பதிக்க தோண்டப்பட்ட பள்ளங்கள், முறையாக மூடப்படவில்லை.
இதனால், கிழக்கு தாம்பரம், சேலையூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலை உள்வாங்கி, தார் சாலையைவிட தாழ்வாக மாறியுள்ளது. அப்பகுதியில் மழைநீர் தேங்கி சேறும் சகதியுமாக மாறுவதால், வாகனங்கள் சிக்கித் தவிக்கின்றன.
நேற்று இரவு பெய்த மழையிலும், கிழக்கு தாம்பரத்தில் பள்ளங்களில் பேருந்து உள்ளிட்ட வாகனங்கள் அடுத்தடுத்து சிக்கின.
இதனால், கிழக்கு தாம்பரம் முதல் கேம்ப் ரோடு வரை கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. 24 மணி நேரமும் போக்குவரத்து மிகுந்த இந்த சாலையில், குழாய் பதிக்கும் பணி முடிந்தும் சாலை சீரமைக்கப்படாததே தொடர் நெரிசலுக்கு காரணம் என, வாகன ஓட்டிகள் தெரிவித்தனர்.
இரு நாட்களுக்கு முன், இதேபோல் பேருந்து, லாரி, கார் மற்றும் மாநகராட்சி குப்பை சேகரிப்பு வாகனங்கள் அடுத்தடுத்து சிக்கி கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
10 பேர் காயம்
அம்பத்துார் அத்திப்பட்டு பகுதியில் உள்ள வானகரம் சாலை சந்திப்பில், வடிகாலில் இருந்து வெளியேறிய மழைநீர், சாலையில் தேங்கியுள்ளது. ஏற்கனவே குண்டும் குழியுமாக உள்ள சாலையில், மழைநீர் தேங்கியதால் வாகன ஓட்டிகள், நிலைதடுமாறி விழுகின்றனர்.
கடந்த இரண்டு நாட்களில் மட்டும் 10க்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் விழுந்து லேசான காயங்களுடன் உயிர் தப்பினர்.
வானகரம் சாலையை உடனடியாகச் சீரமைப்பதுடன், வடிகாலில் இருந்து மழைநீர் வெளியேறுவதை தடுக்கவும் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.