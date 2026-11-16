மேம்பாலத்தில் மரக்கிளைகள், முட்செடிகள் விபத்தில் சிக்கி காயமடையும் வாகன ஓட்டிகள்
மேம்பாலத்தில் மரக்கிளைகள், முட்செடிகள் விபத்தில் சிக்கி காயமடையும் வாகன ஓட்டிகள்
UPDATED : நவ 15, 2026 05:42 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:36 PM
அண்ணா நகர்: அண்ணா நகர் மேம்பாலத்தில் முட்செடிகள் வளர்ந்து ஆக்கிரமித்துள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி காயமடைகின்றனர்.
நெடுஞ்சாலை துறை பராமரிப்பில் உள்ள அண்ணா ஆர்ச் மேம்பாலத்தில், நெல்சன் மாணிக்கம் சாலை வழியாகவும், பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலையில் இருந்து அண்ணா நகர் செல்லவும் இந்த மேம்பாலம் பயன்படுகிறது.
இந்த பாலத்தால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறைந்துள்ளது. தினமும் காலை – மாலை ஆயிரக்கணக்கான வாகன ஓட்டிகள் மேம்பாலத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், மேம்பாலத்தில் இருந்து அண்ணா நகர் மார்க்கத்தில், அரசு சித்த மருத்துவமனைக்கு செல்லும் சிறிய வளைவு பாதை உள்ளது. இப்பாதையில் சில இடங்களில் மரக்கிளைகள் சாலையின் குறுக்கே நீண்டு வளர்ந்துள்ளன.
மேலும், ஒரு பகுதியில் முட்செடிகளும் வளர்ந்து, வாகன ஓட்டிகளுக்கு இடையூறாக உள்ளன. இரவு நேரங்களில் மரக்கிளைகள் இருப்பது தெரியாமல், இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் நிலைதடுமாறி விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது. இதனால், சிலர் காயமடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, அசம்பாவிதம் ஏற்படும் முன், மேம்பாலத்தில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக வளர்ந்துள்ள மரக்கிளைகள் மற்றும் முட்செடிகளை அகற்றி, முறையாக பராமரிக்க எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.