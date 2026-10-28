பராமரிக்காததால் ஆற்காடு சாலை சேதம் நெரிசலில் சிக்கி வாகன ஓட்டிகள் அவதி
பராமரிக்காததால் ஆற்காடு சாலை சேதம் நெரிசலில் சிக்கி வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : அக் 27, 2026 06:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:24 PM
சென்னை: போரூர் – கோடம்பாக்கம் வரையிலான ஆற்காடு சாலையில் போதிய பராமரிப்பு பணி மேற்கொள்ளாததால், சேதமடைந்து ஆங்காங்கே பள்ளங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இதனால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு, வாகன ஓட்டிகள் தினமும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
சென்னை மாநகரின் பிரதான சாலைகளில் ஒன்றாக ஆற்காடு சாலை உள்ளது. இச்சாலை, போரூர், வளசரவாக்கம், வடபழனி, கோடம்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளை இணைக்கிறது. இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக மெட்ரோ ரயில் பணிகள் நடந்து வந்தன.
தற்போது, பெரும்பாலான இடங்களில் மெட்ரோ ரயில் பணிகள் முடிந்துள்ள நிலையில், சில இடங்களில் மட்டும் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. தற்போது, மழைநீர் வடிகால் கட்டுமான பணிகள் பல்வேறு இடங்களில் நடந்து வருவதால், சாலை குறுகலாகி நெரிசல் ஏற்படுவதுடன், பல இடங்களில் சாலை குண்டும் குழியுமாக மாறியுள்ளது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, அப்பகுதியைச் சேர்ந்த மக்கள் கூறியதாவது:
நுங்கம்பாக்கத்தையும், போரூரையும் இணைக்கும் 12 கி.மீ., நீளமுள்ள ஆற்காடு சாலை, வடபழனி மற்றும் விருகம்பாக்கம் போன்ற முக்கிய வணிக மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகள் வழியாகச் செல்கிறது. இந்த சாலையை பயன்படுத்தி தினமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்களும், பயணியரும் செல்கின்றனர்.
சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்ட மெட்ரோ ரயில் சேவை, பயணியருக்கு சற்று நிம்மதியை அளித்துள்ளது. இருப்பினும், மோசமான சாலை, தொடர்ந்து நடைபெறும் கட்டுமான பணி மற்றும் பருவமழை ஆகியவை இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கு பெரும் சவாலாக உள்ளன.
மழைநீர் வடிகால் கட்டுமான பணிகளால் வெளியேறும் கழிவுநீர், வடபழனி பேருந்து நிலைய பகுதியில் தேங்குவதால், துர்நாற்றம் வீசுவதுடன், பயணியருக்கு சுகாதாரமற்ற சூழலும் உருவாகியுள்ளது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறையினர் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும். அதுபோல், நடைபாதைகளில் ஆக்கிரமித்துள்ள கடைகள், வாகனங்களை அகற்ற போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அப்போது தான், இந்த சாலையில் ஓரளவுக்கு நெருக்கடியை குறைக்க முடியும். காலை – மாலை நேரங்களில் போக்குவரத்து போலீசார் வாகனங்களை ஒழுங்குப்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.