குப்பை சேகரிப்பில் 'குறட்டை' விடும் முடிச்சூர் ஊராட்சி: வடிகால், காலி மனை என வழிநெடுக சுகாதார சீர்கேடு
குப்பை சேகரிப்பில் 'குறட்டை' விடும் முடிச்சூர் ஊராட்சி: வடிகால், காலி மனை என வழிநெடுக சுகாதார சீர்கேடு
UPDATED : நவ 10, 2026 09:45 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:09 PM
முடிச்சூர்: குப்பை சேகரித்து அகற்றும் பணியில் முடிச்சூர் ஊராட்சி நிர்வாகம் அக்கறை காட்டாததால், காலி இடம், சாலை, வடிகால்கள் என வழிநெடுக, குப்பை கிடங்காக மாறி வருகிறது. இதனால் ஏற்பட்டுள்ள கடும் சுகாதார சீர்கேட்டால், அப்பகுதி மக்கள் மர்ம காய்ச்சல் உள்ளிட்ட தொற்று நோய் பரவலால் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
தாம்பரம் சட்டசபை தொகுதியில் அடங்கிய முடிச்சூர் ஊராட்சி, 12 வார்டுகளையும், 8,500 குடியிருப்புகளையும் கொண்டுள்ளது. இந்த ஊராட்சியில், தினமும் 5 முதல் 6 டன் குப்பை சேகரமாகிறது. குப்பை சேகரிக்கும் பணியில், 'ஹாண்ட் இன் ஹாண்ட்' என்ற தொண்டு நிறுவனம் ஈடுபட்டு வந்தது. அந்நிறுவனம் குப்பை சேகரித்து தரம் பிரித்து, மக்கும் குப்பையில் இருந்து உரம் தயாரித்தும், இதர குப்பையை முறையாக கையாண்டும் வந்தது. நாளடைவில் தனியார் நிறுவனத்திற்கு, ஊராட்சி நிர்வாகம் ஒத்துழைப்பு தராத காரணத்தால், அந்நிறுவனம் விலகியது.
இதையடுத்து, சில ஆண்டுகளாக ஊராட்சி நிர்வாகமே குப்பை சேகரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. ஆனால், போதிய வாகனங்களோ, ஊழியர்களே நியமிக்கப்படவில்லை. இருக்கும் வாகனங்களை வைத்து, கண்துடைப்பிற்கு குப்பை சேகரிக்கப்படுகிறது. அப்படி சேகரிக்கும் குப்பையை, முறையாக கையாள முடியாத நிலையால், வெளிவட்ட சாலையின் அணுகுசாலை, கால்வாய், ரங்கா நகர் குளக்கரை தெருவில் உள்ள காலி இடம், முடிச்சூர் சாலை மற்றும் லட்சுமி நகர் என, வழிநெடுக கண்ட இடங்களில் கொட்டி விடுகின்றனர். திரும்பிய இடமெல்லாம் குப்பை கிடங்காக மாறியுள்ளதால், ஊராட்சியில் கடும் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
ரங்கா நகர்
குறிப்பாக ரங்கா நகர், குளக்கரை தெரு காலிமனை குப்பை கிடங்காக மாறியுள்ளது. மேலும், அப்பகுதியில் 'கேட்டரிங் சர்வீஸ்' நிறுவனம் நடத்தி வருபவர் கழிவுகளை அப்பகுதியில் கொட்டுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளது. இதனால், கொசு உற்பத்தி அதிகரித்து, மர்ம காய்ச்சல் அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது, பன்றிகளும் கூட்டமாக மேய்வதால் சுற்றுவட்டார பகுதி மக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர்.
இப்படியே போனால், ஒரு காலத்தில் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணியில், மாவட்டத்திற்கே வழிகாட்டியாக விளங்கிய, முடிச்சூர் ஊராட்சி, 'குப்பை ஊராட்சி' என்ற பெயருக்கு சொந்தமாகிவிடும்.
மாவட்ட நிர்வாகம் இப்பிரச்னையில் தலையிட்டு, முடிச்சூர் ஊராட்சியில் முறையாக குப்பை சேகரிக்கவும், அவற்றை சரியான முறையில் கையாளவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கோரிக்கை வலுத்துள்ளது.