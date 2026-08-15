போதை மாத்திரைகளை கூரியரில் அனுப்பிய மும்பை நபர் கைது

போதை மாத்திரைகளை கூரியரில் அனுப்பிய மும்பை நபர் கைது
போதை மாத்திரைகளை கூரியரில் அனுப்பிய மும்பை நபர் கைது
ADDED : ஆக 14, 2026 05:52 PM
தாம்பரம்: தாம்பரம், புலிகொரடு பகுதியில், போதை மாத்திரை மற்றும் கஞ்சா விற்றுவந்த சந்தோஷ் என்பவரை, சில நாட்களுக்கு முன், தாம்பரம் போலீசார் கைது செய்தனர். அவரிடம் இருந்து, 1,000 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
அவரிடம் நடத்திய தீவிர விசாரணையில் மும்பையில் இருந்து போதை மாத்திரைகளை, அவர் வாங்கி வந்தது தெரிந்தது.
இதையடுத்து தாம்பரம் போலீசார் மும்பைக்கு சென்றனர். அங்கு, தானே என்ற பகுதியில் உள்ள மருந்து கடையில் சோதனை நடத்தினர். ஏராளமான போதை மாத்திரைகள் இருந்ததை அடுத்து, அதன் உரிமையாளரான விஜய் ஆதவ், 43, என்பவரை கைது செய்தனர்.
தாம்பரம் காவல் நிலையத்திற்கு நேற்று முன்தினம் அழைத்து வந்து தீவிரமாக விசாரித்தனர். இதில், இணையதளம் மூலம் கல்லுாரி மாணவர்களை குறிவைத்து, கூரியர் மூலம் போதை மாத்திரைகளை விஜய்ஆதவ் விற்றுவந்தது தெரிந்தது. நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திய பின், விஜய் ஆதவை, போலீசார் சிறையில் அடைத்தனர்.