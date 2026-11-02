சாலை புதுப்பிப்பு பணிகளை இணையத்தில் பதிவேற்ற மாநகராட்சி கமிஷனர் உத்தரவு
சாலை புதுப்பிப்பு பணிகளை இணையத்தில் பதிவேற்ற மாநகராட்சி கமிஷனர் உத்தரவு
UPDATED : நவ 01, 2026 08:56 PM
ADDED : நவ 01, 2026 08:54 PM
சென்னை: “பழைய சாலையை சுரண்டி அகற்றுவது முதல் புதிய சாலை அமைப்பது வரை அனைத்து பணிகளும் புகைப்படம், வீடியோ எடுத்து மாநகராட்சி இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்,” என கமிஷனர் சமீரன் தெரிவித்தார்.
சென்னை மாநகராட்சியில் முதல்வரின் ஒருங்கிணைந்த நகர்ப்புற மேம்பாட்டு திட்டத்தின்கீழ் சாலை சீரமைப்புக்கு 300 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் என முதல்வர் விஜய் அறிவித்தார். முதற்கட்டமாக 130.19 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி, ஒப்பந்தம் விடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து கமிஷனர் சமீரன் கூறியதாவது:
சென்னையில் 418 கி.மீ., பேருந்து சாலைகள், 5,653 கி.மீ., உட்புற சாலைகள் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மேம்படுத்தப்படுகின்றன.
புதிய தார் சாலை அமைக்கும்போது, பழைய தார் அடுக்கை ‘மில்லிங்’ இயந்திரம் மூலம் சுரண்டி அகற்ற வேண்டும். வார்டு பொறியாளர்கள் இதை உறுதி செய்து, ஜி.பி.எஸ்., புகைப்படத்துடன் பதிவு செய்த பிறகே புதிய சாலை அமைக்க அனுமதிக்கப்படும்.
இதன் மூலம் சாலையின் உயரம் அதிகரித்து, கட்டடங்கள் சாலை மட்டத்துக்கு கீழே செல்லும் பிரச்னை தடுக்கப்படும். பழைய சாலையை அகற்றாமல் புதுப்பித்தால், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள், ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
சாலை சீரமைப்பின் அனைத்து நிலைகளும் புகைப்படம், வீடியோவாக மாநகராட்சி இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.