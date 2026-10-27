குப்பை கிடங்குகளில் 122 ஏக்கர் இடம் மீட்பு: மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் தகவல்
குப்பை கிடங்குகளில் 122 ஏக்கர் இடம் மீட்பு: மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் தகவல்
UPDATED : அக் 26, 2026 10:32 PM
ADDED : அக் 26, 2026 10:06 PM
சென்னை: ''கொடுங்கையூர், பெருங்குடி, அத்திப்பட்டு குப்பை கிடங்குகளில், 'பயோ- - மைனிங்' முறையில் பழைய குப்பைகளை அகழ்ந்தெடுத்து, நிலத்தை மீட்டெடுக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அந்தவகையில், இதுவரை 122 ஏக்கர் நிலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது,'' என, மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
கொடுங்கையூர் குப்பைக் கிடங்கு 350 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது. இங்குள்ள 66.52 லட்சம் டன் குப்பையில், 47.86 லட்சம் டன் குப்பை 'பயோமைனிங்' முறையில் அகற்றப்பட்டு, 22 ஏக்கர் நிலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. 2027 மே மாதத்திற்குள் மேலும் 200 ஏக்கர் நிலம் மீட்கப்படும். புதிதாகக் கண்டறியப்பட்ட 12.13 லட்சம் டன் குப்பையை அகற்ற, 116.89 கோடி ரூபாயில் ஒப்பந்தம் தயாரிக்கும் பணி நடக்கிறது.
* பெருங்குடி குப்பைக் கிடங்கு, 250 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது. முதற்கட்டமாக 29.28 லட்சம் கனமீட்டர் குப்பை முழுமையாக அகற்றப்பட்டு, 96 ஏக்கர் நிலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டாம் கட்டப் பணியில், 5.50 லட்சம் டன் குப்பையில் 1.08 டன் அகற்றப்பட்டுள்ளது.
அடுத்தாண்டு மார்ச்சுக்குள் மேலும் 75 ஏக்கர் நிலம் மீட்கப்படும். கூடுதலாகக் கண்டறியப்பட்ட 16.50 லட்சம் டன் குப்பையை அகற்ற, 158.93 கோடி ரூபாயில் ஒப்பந்தம் தயாரிக்கப்படுகிறது.
* அத்திப்பட்டு குப்பைக் கிடங்கு, 5.5 ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்டது. இதில் 4 ஏக்கர் நிலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள பணிகள் வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் முடிவடையும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.