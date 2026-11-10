‘பொக்லைன்’ இயந்திர டயர் வெடித்து மாநகராட்சி ஒப்பந்த ஊழியர் பலி
‘பொக்லைன்’ இயந்திர டயர் வெடித்து மாநகராட்சி ஒப்பந்த ஊழியர் பலி
UPDATED : நவ 10, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 09, 2026 11:28 PM
சோழிங்கநல்லுார்: மாநகராட்சி ஒப்பந்த நிறுவன ஊழியரான அலி உசேன் மாலிக், 40, என்பவர், ‘பொக்லைன்’ இயந்திர டயர் வெடித்து பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
சென்னை மாநகராட்சியில் துாய்மை பணி மேற்கொள்ளும் ஒப்பந்த நிறுவனமான ‘சுமித் எல்கோ’ நிறுவனத்தில், மெக்கானிக் உதவியாளராக பணிபுரிபவர், மேற்கு வங்க மாநிலத்தைச் சேர்ந்த அலி உசேன் மாலிக், 40.
இவர், நேற்று காலை சோழிங்கநல்லுார் மண்டல வளாக மெக்கானிக் மையத்தில், ஒரு ‘பொக்லைன்’ இயந்திரத்தில் உள்ள பழைய டயருக்கு காற்று அடித்து கொண்டிருந்தார். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக டயர் பலத்த சத்தத்துடன் வெடித்தது.
அலி உசேன் மாலிக் துாக்கி வீசப்பட்டு பலத்த காயமடைந்தார். தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியிலேயே அவர் உயிரிழந்தார். இது குறித்து செம்மஞ்சேரி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
ஊழியர்கள் கூறியதாவது:
லாரி, பொக்லைன், குப்பை சேகரிக்கும் பேட்டரி வாகனங்கள் உள்ளிட்டவை, மிகவும் பழையதாகிவிட்டன. பழுதடைந்த வாகனங்களை பழுது நீக்க, போதிய உதிரி பாகங்கள் வழங்குவதில்லை.
கேட்டால் ஒப்பந்தம் இரண்டு ஆண்டுகள் தான் உள்ளது. சமாளித்து கொள்ளுங்கள் என நிறுவன அலுவலர்கள் கூறுகின்றனர். பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் வழங்குவதில்லை. பணி பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
சுமித் எல்கோ அலுவலர்கள் கூறியதாவது:
எதிர்பாராதவிதமாக டயர் வெடித்து அலி உசேன் மாலிக் உயிரிழந்தார். எங்கள் நிறுவனம், பி.எப்., உள்ளிட்ட நிறுவனங்களில் இருந்து, 10 லட்சம் ரூபாய் வரை இழப்பீடு, அவரது மனைவி பெயரில் வழங்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.
இதுபோன்ற துயர சம்பவம் நடைபெறாமல் இருக்க, மெக்கானிக் மையத்தில் தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.