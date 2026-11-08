/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/மண்டல அலுவலகத்தில் மாநகராட்சி ஊழியர் பலி
ADDED : நவ 07, 2026 03:39 PM
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செம்மஞ்சேரி: சோழிங்கநல்லுார் மண்டல அலுவலகத்தின், இரண்டாவது மாடியில் இருந்து விழுந்து, ஓட்டுனர் நவீன், 28, பலியானார்.
பெரும்பாக்கத்தை சேர்ந்தவர் நவீன். சோழிங்கநல்லுார் மண்டலத்தில் துாய்மை பணி, லாரி ஓட்டுனராக பணி புரிந்து வந்தார்.
நேற்று (நவ.,6) இரவு, மண்டல அலுவலகம் இரண்டாவது மாடியில், சக ஊழியர்களிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, நிலை தடுமாறி கீழே விழுத்தவர் பலத்த காயமடைந்து பலியானார். செம்மஞ்சேரி போலீசார், தானாக விழுந்த பலியானாரா அல்லது வேறு எதாவது காரணம் இருக்குமோ என, சக ஊழியர்களிடம் விசாரித்து வருகின்றனர்.