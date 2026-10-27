ஆக்கிரமிப்பை தடுக்க சென்ற மாநகராட்சி அதிகாரிகள் விரட்டியடிப்பு! சதுப்பு நில பகுதியில் தொடருது மர்ம கும்பல் அடாவடி
ஆக்கிரமிப்பை தடுக்க சென்ற மாநகராட்சி அதிகாரிகள் விரட்டியடிப்பு! சதுப்பு நில பகுதியில் தொடருது மர்ம கும்பல் அடாவடி
UPDATED : அக் 26, 2026 10:05 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:36 PM
வேளச்சேரி: பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தையொட்டிய அரசு நிலத்தை, கட்டடக் கழிவுகளைக் கொட்டி, மர்ம நபர்கள் அடாவடியாக ஆக்கிரமிக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஆக்கிரமிப்பை தடுக்கச் சென்ற மாநகராட்சி அதிகாரிகள், ஊழியர்களை நேற்று, அக்கும்பல் மிரட்டி விரட்டியடித்த சம்பவம், வேளச்சேரியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
வேளச்சேரி – தரமணி ரயில்வே சாலையில், சதுப்பு நிலத்தை ஒட்டி, 200 ஏக்கருக்கு மேல் அரசு நிலம் உள்ளது. வேளச்சேரி, சோழிங்கநல்லுார் தாலுகா எல்லையில் உள்ள இப்பகுதியில், போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து, மர்ம நபர்களால் கொஞ்சம் கொஞ்மாக நிலம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதுவரை, ஆக்கிரமிப்பில் சிக்கியிருந்த, 10 ஏக்கருக்கு மேலான நிலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், மீட்கப்பட்ட நிலத்தை சுற்றி வேலி அமைக்காமல் விட்டதால், மர்ம நபர்கள் மீண்டும் ஆக்கிரமிப்பு முயற்சிகளை தொடர்கின்றனர்.
கடந்த 2023-ல் மீட்கப்பட்ட, 15 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள, 5 கிரவுண்ட் நிலத்தின் ஒரு பகுதி, 2025 செப்டம்பரில் மீண்டும் ஆக்கிரமிப்பில் சிக்கியது.
இதுகுறித்து, நம் நாளிதழில் செய்தி வெளியானதைத் தொடர்ந்து, நிலம் மீட்கப்பட்டு, ஆக்கிரமிப்பு கட்டடம் இடிக்கப்பட்டது.
போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டதால், ஆக்கிரமிப்பில் ஈடுபட்ட சிலர், ‘இனிமேல் இந்த பக்கம் வரமாட்டோம்’ என ஒதுங்கிக் கொண்டனர்.
இந்நிலையில் ஒருவர், அதே நிலத்தை ஆக்கிரமிக்க முயன்று வருகிறார். அவர், கட்டடக் கழிவுளை லாரியில் எடுத்து வந்து, அரசு நிலத்தில் கொட்டி, நேற்று சமப்படுத்தினார்.
ஒரே நாளில், லோடு லோடுகாக கட்டட கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு வருவதை அறிந்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள், அதை தடுத்து நிறுத்த அங்கு சென்றனர்; லாரியை மடக்க முயன்றனர்.
ஆனால் அங்கிருந்த நபர்கள், அதிகாரிகளையும், அலுவலர்களையும் விரட்டி அடித்தனர்; பின், லாரியுடன் தப்பினர்.
இதுகுறித்து, மாநகராட்சி சார்பில், வேளச்சேரி போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து ஏற்கனவே மீட்கப்பட்ட நிலத்தை மீண்டும் ஆக்கிரமிக்க, ஒருவர் முயற்சித்து வருகிறார். அந்நிலம், கல்வித்துறைக்குச் சொந்தமானது.
நிலத்தை மீட்டபோதே, சுற்றியும் வேலி அமைத்திருந்தால், ஆக்கிரமிப்பை தடுத்திருக்கலாம். அவ்வாறு செய்யாததால், மீண்டும் மீண்டும் ஆக்கிரமிப்பிற்கு உள்ளாகிறது.
இந்த நிலத்தை ஒட்டி வடிகால் உள்ளது. இந்த கழிவுகளால், மழைக்காலத்தில் வடிகாலில் அடைப்பு ஏற்படும். அதனால் சோழிங்கநல்லுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெள்ள அபாயம் ஏற்படும்.
அதனால், கட்டட கழிவு கொட்டுவதை தடுக்க முயன்றபோது, ‘வருவாய் துறை அதிகாரிகளே வரவில்லை; நீங்கள் எப்படி வந்து தடுக்கலாம்’ என, மர்ம நபர்கள் மிரட்டினர். இதுகுறித்து, போலீசில் புகார் அளித்துள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.
வருவாய் துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, ‘வேலி அமைக்க அரசு நிதி ஒதுக்கவில்லை. அனுப்பிய கோப்புகளை, சென்னை கலெக்டர் அலுவலகம் திருப்பி அனுப்பிவிட்டது; நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்’ என்றனர்.
அரசு துறைகளுக்குள் ஒருங்கிணைப்பு இல்லாதது, ஆக்கிரமிப்பு கும்பலுக்கு சாதமாக அமைந்து விடுகிறது. இதில், அரசு சிறப்புக் கவனம் செலுத்த வேண்டுமென்பதே அப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது.